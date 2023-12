Alex Belli asfalta Massimiliano Varrese

Nel corso dell’ultima puntata del GF, Alfonso Signorini ha messo spalle al muro Massimiliano Varrese. Le scuse dell’attore non sono piaciute al collega Alex Belli, che l’ha asfaltato senza mezzi termini.

Massimiliano Varrese, messo spalle al muro da Alfonso Signorini, ha chiesto scusa per i suoi comportamenti contro Beatrice Luzzi. Le sue parole, però, non sono bastate a mettere a tacere la polemica sul suo conto. Nelle ultime ore ad asfaltarlo è stato il collega Alex Belli.

Via Twitter, Alex, che qualche anno fa è stato concorrente del GF, ha così commentato il caso Varrese:

“Dite che forse siamo arrivati al momento della verità?? Però la scusa dell’essere su un ‘set’ su questi atteggiamenti francamente non regge affatto!! L’attore che partecipa ad un reality porta intrattenimento ma non mette in scena la cattiveria“.