Alex Belli e Delia Duran: sesso solo 1 o 2 volte a settimana, ecco il motivo

Alex Belli e Delia Duran vorrebbero diventare genitori: i due protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip raccontano dettagli molto intimi

Insieme a Soleil Sorge sono stati due dei protagonisti principali dell’ultima fortunata edizione del Grande Fratello Vip: Alex Belli e Delia Duran sono tornati ora alle loro vite ordinarie, ma continuano a far parlare di loro. I due innamorati hanno recentemente raccontato di voler avere un bambino.

Alex Belli e Delia Duran vorrebbero diventare genitori: la confessione

Belli e la Duran avevano già raccontato, in tempi non sospetti, che il loro sogno era quello di diventare presto genitori. La ragazza aveva spiegato a Miriana Trevisan, quando ancora erano nella Casa, di aver già provato a rimanere incinta, ma senza successo: “Sai è una cosa un po’ delicata, per adesso non abbiamo avuto un figlio, ma proviamo da tanto.

Lo cerchiamo da molto tempo e non arriva.”

La soluzione dello specialista: ridotti i rapporti intimi

Secondo quanto raccontato dalla coppia al settimanale ‘Nuovo‘, i due sono andati da uno specialista per farsi consigliare: “Il dottore ha detto che dobbiamo davvero essere pazienti tra un rapporto e l’altro, in modo da far aumentare la concentrazione di spermatozoi e favorire così il concepimento.” Il consiglio dello specialista non è però facile da ascoltare per i due: “Alex e io siamo molto passionali: ammetto che soffriamo parecchio per il limite che ci ha imposto lo specialista.

Una o due volte a settimana per noi sono davvero poche. Non bastano.”