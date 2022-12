Alex Belli e Delia Duran hanno confessato il loro dolore per la mancanza di un figlio che non sembra arrivare.

Alex Belli e Delia Duran hanno confessato tutta la loro frustrazione per il desiderio di un figlio che purtroppo, dopo molti tentativi, non sarebbe ancora arrivato.

Alex Belli e Delia Duran: il desiderio di un figlio

Da tempo Alex Belli e Delia Duran stanno provando ad avere un bambino e entrambi hanno più volte parlato del desiderio di allargare la famiglia, motivo per cui si sono rivolti anche a medici e specialisti. La coppia finora non è riuscita a esaurdire il suo più grande sogno e di recente la Duran ha confessato il suo dolore così come quello di suo marito.

“Ci stiamo provando da un anno. Non è facile perché abbiamo qualche difficoltà, ma per ora vorremmo che il lieto evento arrivasse in modo naturale. Il desiderio di diventare mamma per me è sempre stato fortissimo”, ha confessato. I due hanno anche rivelato che il loro medico di fiducia abbia consigliato loro di non avere rapporti intimi di frequente e la stessa Delia ha svelato perché.

Le nozze

Per il momento i due hanno fatto sapere che le loro nozze sono rinviate a data da destinarsi e a quanto pare Belli e Delia sognano di allargare la famiglia prima di pensare ai fiori d’arancio.

In tanti tra i loro fan si chiedono se la loro storia sia destinata a durare e se finalmente i due avranno insieme il loro tanto atteso bebè. Al momento per i fan non resta che attendere ulteriori notizie sull’ex coppia del GF Vip.