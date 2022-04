Alex Belli e Soleil insieme all'Isola dei Famosi? L'influencer italo-americana non ha alcun dubbio.

Alex Belli e Soleil Sorge potrebbero partecipare insieme all’Isola dei Famosi? A rispondere alla domanda è stata la stessa influencer italo-americana, ospite di Isola Party. L’opinionista de La Pupa e il Secchione Show ha fatto anche qualche nome di ex Vipponi che sarebbero perfetti naufraghi.

Alex Belli e Soleil Sorge insieme all’Isola dei Famosi?

Ospite di Isola Party, Soleil Sorge ha risposto a tutte le domande del conduttore Ignazio Moser. L’influencer italo-americana ha già partecipato al reality honduregno, ma non rifiuterebbe un nuovo ingaggio. Accetterebbe di partire con l’amico artistico Alex Belli? Soleil non ha alcun dubbio. Ha ammesso:

“Se farei L’Isola dei Famosi con Alex Belli? No dai mi è andata bene viverlo in casa per tutti quei mesi. Però devo essere onesta e sono certa che sarebbe un ottimo concorrente dell’Isola. Perché lui è una persona molto attiva e sa fare tutto. Lui è molto bravo nell’arte dell’arrangiarsi e in tutte queste cose. Quindi secondo me potrebbe dare molto anche in questo reality. Però non con me ecco”.

Soleil parteciperebbe volentieri con Sophie e Barù

Mentre non partirebbe mai per l’Isola con Alex Belli, accetterebbe volentieri di essere in coppia con Sophie Codegoni e Barù. La Sorge ha dichiarato:

“Con Barù invece partirei domani per L’Isola. Mi vogliono in coppia con Sophie a L’Isola? Oddio non penso proprio che sarebbe una naufraga adatta. A lei piace tanto mangiare le schifezze quindi no. Sarebbe un’ottima compagna d’avventura, però mi dispiacerebbe troppo farla soffrire. Ho un senso di protezione nei suoi confronti da sorella maggiore e credo che la farei soffrire a L’Isola. Poi se vuole farlo ci sto. E ora che ci penso sarebbe troppo divertente stare sull’Isola con Sophie, ma anche con Dayane. Dayane è perfetta per L’Isola, anche se nella sua non è durata troppo. Eppure lei è una donna adatta a questo tipo di situazioni”.

Soleil, al momento, è impegnata con La Pupa e il Secchione Show, per cui se dovesse accettare di partecipare all’Isola dei Famosi potrebbe farlo nella prossima edizione.

Gli ex Vipponi perfetti per l’Isola

Secondo la Sorge, oltre a Barù, ci sono altri ex Vipponi che sarebbero perfetti per l’Isola dei Famosi. Soleil ha dichiarato: