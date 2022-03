Alex Belli potrebbe tornare al GF Vip 7: l'attore lancia una "news flash" che lascia tutti senza parole.

Alex Belli potrebbe tornare al GF Vip 7? Pare proprio di sì, o almeno ci sono buone probabilità. L’attore, intervenuto nel corso di Casa Chi, ha rivelato che a settembre 2022 potrebbe varcare nuovamente la famosa porta rossa di Cinecittà.

Alex Belli potrebbe tornare al GF Vip 7

Anche se la sesta edizione è finita da poco, si parla già del GF Vip 7. Il reality più spiato d’Italia partirà a settembre 2022, con al timone Alfonso Signorini. Il conduttore, infatti, ha già confermato che è stato scelto ancora una volta come conduttore. Nelle ultime ore, inoltre, Alex Belli ha ammesso che potrebbe anche tornare in Casa. L’attore ha dichiarato:

“Se tornerò nella prossima edizione? Ma sai, per adesso diciamo che voglio un attimino disintossicarmi e desidero tornare al mio lavoro per far tornare a viaggiare il mio studio. Poi mi piacerebbe tornare sul set di una fiction televisiva, quindi voglio tornare a quello che so fare oltre i reality. Però poi chi lo può dire con estrema certezza? Staremo a vedere“.

Belli, quindi, non esclude la sua partecipazione al GF Vip 7, ma, com’è nel suo stile, lascia un po’ di dubbio, in modo da creare suspense.

Le parole di Alex su Jessica Selassiè e Delia

Dopo aver lanciato questa “news flash”, Alex ha parlato della vittoria di Jessica Selassié e si è detto molto felice per lei. Ha dichiarato:

“Sono felice per la vittoria di Jessica. Lei per me è una ragazza che ha fatto un percorso incredibile. Io sono stato vicino a lei fin da subito quindi sono contento. Poi sono felice anche per Delia, perché la vittoria non è tutto. Il percorso che abbiamo fatto io e lei è stato bello e abbiamo dato tutti noi stessi e questo va detto. Questo è stato il nostro GF Vip. Ci siamo esposti ed abbiamo messo in gioco tutto”.

Alex è felice per Jessica, ma non può evitare di ribadire che il GF Vip 6 ha visto solo tre grandi protagonisti: lui, Delia Duran e Soleil Sorge.

Il rapporto con Soleil Sorge

Belli ha proseguito il suo monologo dicendo che ha dato “tanti contenuti e molte dinamiche” al GF Vip. In conclusione, ovviamente, non poteva non parlare di Soleil Sorge. Come evolverà il rapporto con l’influencer italo-americana? L’attore ha ammesso: