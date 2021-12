Alex Belli, il messaggio per Soleil: “Tra noi c’è ancora chimica, anche se fai la str***a”

Alex Belli ha scritto sui social un messaggio indirizzato a Soleil Sorge dove è tornato a ribadire i suoi sentimenti.

Alex Belli ha scritto un messaggio per Soleil Sorge dove ribadisce di provare per lei ancora “un’amicizia artistica e telepatica”.

Alex Belli: il messaggio per Soleil Sorge

Sui social Alex Belli ha dedicato un messaggio a Soleil Sorge che, evidentemente, spera che venga letto in puntata.

L’attore ha dichiarato nel suo post di conservare intatti i sentimenti d’amicizia verso l’influencer che, secondo lui – nonostante abbia ammesso di voler prendere definivitamente le distanze – proverebbe per lui la stessa cosa: “Io sono sempre stato e sarò con Te, ho visto il tuo animo gentile, nonostante ho dovuto prendere decisioni per tutelare la mia Vita Privata, l’amicizia Artistica e telepatica la conservo nel cuore, nonostante tu voglia farmi vedere solo la tua gemella Stronza! EyesNeverLie”, ha scritto Belli nel suo post che, evidemtente, ha sperato che venisse letto in puntata.

Alex Belli e Soleil: il rapporto

Dopo che Alex Belli è stato squalificato dal programma (per aver cercato di abbracciare sua moglie, Delia Duran, infrangendo le regole anti-Covid), Soleil è scoppiata a piangere e ha manifestato tutta la sua amarezza e la sua delusione nei confronti dell’attore. “Alex mi ha aperto gli occhi sul suo modo di essere, non mi è piaciuto“, ha affermato Soleil, e ha aggiunto: “Devo andare avanti e sono felice di farlo, ha mancato di rispetto a tutto quello che c’è stato”.

Alex Belli: la vita privata

Una volta lasciata la casa del GF Vip Alex Belli ha fatto ritorno nella casa condivisa con sua moglie, Delia Duran, con cui le cose sembrano procedere inaspettatamente per il verso giusto. La modella ha svelato i motivi per cui avrebbe deciso di perdonare Belli e in tanti si chiedono se la loro unione sia destinata a durare (nonostante ciò che è accaduto tra Belli e Soleil Sorge e nonostante le scottanti rivelazioni fatte dalla sua ex, Hellen Scopel).