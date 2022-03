Alex Belli, il regalo alla Volpe fa infuriare Stefania Orlando: "l'ironia machista" da bar non piace all'ex Vippona.

Nell’ultima puntata del GF Vip, Alex Belli è tornato in studio dopo un viaggio nel deserto. L’attore, per rispettare il copione, si è presentato agghindato come Lawrence D’Arabia, portando con sé alcuni doni. Quello consegnato ad Adriana Volpe, però, ha fatto infuriare molte persone, compresa l’ex Vippona Stefania Orlando.

Il dono di Alex Belli ad Adriana Volpe

Alex Belli è tornato a colpire. Nell’ultima diretta del GF Vip è tornato in studio, presentandosi al cospetto di Alfonso Signorini con alcuni regali acquistati nel corso del suo ultimo viaggio nel deserto. Tralasciando l’abbigliamento, l’attore ha donato al conduttore un acchiapasogni, detto anche “acchiappashare“, mentre all’opinionista Adriana Volpe ha consegnato una pietra energetica. Nulla di male, se non fosse la forma fallica. “Ti ho portato una pietra direttamente dal deserto.

È una pietra energetica, so che ne hai tanto bisogno e fanne tesoro“, ha dichiarato Belli. La Volpe, dal canto suo, è apparsa piuttosto imabarazzata, mentre Signorini si è lasciato andare a battute bollenti da liceale.

Stefania Orlando contro Alex Belli

Anche se il siparietto ha fatto sorridere molte persone, tante altre si sono infuriate. Un uomo che dice ad una donna che ha “bisogno” di avventure sessuali, perché è questo ciò che intendeva Belli, è ridicolo.

Questa battutina da bar appartiene ad un vecchio retaggio culturale secondo cui una persona è ampiamente soddisfatta solo se fa sesso regolarmente. Non a caso, il regalo di Alex ha fatto infuriare tante persone, compresa Stefania Orlando. Via social, l’ex Vippona ha tuonato:

“Forse sono io poco ironica, ma ritengo che questo siparietto sia stato poco elegante. Bisognerebbe avere rispetto nei confronti delle donne. Basta con questa becera ironia machista. A me non ha fatto ridere, e a voi?”.

Non solo la Orlando, anche Dayane Mello condanna Belli

Non solo Stefania Orlando, anche Dayane Mello ha condannato Alex Belli. Il motivo, però, è diverso. La modella si è scagliata contro l’attore per le parole che ha riservato all’amica Soleil Sorge. Via social, l’ex compagna di Stefano Sala ha tuonato:

“Tra l’altro adesso la sminuisce pure, questo grosso co*****e. Cioè che rabbia, perché questo uomo deve credersela così tanto? Ma che me**a è? Dai che schifo”.

La Alex Belli Production promette altri colpi di scena fino alla finale del GF Vip, dopo di che tornerà nel dimenticatoio.