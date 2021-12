Alex Belli indossa la stessa camicia di Tommaso Zorzi: il prezzo

Alex Belli si è mostrato con la stessa camicia indossata da Tommaso Zorzi al GF Vip. Il costo e i dettagli.

Durante l’ultima diretta nella casa del Grande Fratello Vip Alex Belli ha sfoggiato un capo d’abbigliamento che non è passato inosservato ai telespettatori del programma (e che già era stato indossato da Tommaso Zorzi nella precedente edizione).

Alex Belli: la camicia di Zorzi

In collegamento da casa per via di alcuni problemi di salute, Alex Belli ha sfoggiato una camicia fuxia con motivi animalier già nota ai telespettatori del GF Vip: lo stesso capo d’abbigliamento infatti era stato sfoggiato dal vincitore della precedente edizione, Tommaso Zorzi, durante la sua permanenza nel programma. Si tratta di una camicia firmata Benevierre che ha un costo di € 139,00.

In tanti tra i fan del programma non hanno potuto fare a meno di commentare la vicenda tramite social e, come sempre, la presenza di Belli al GF Vip ha fatto discutere.

Alex Belli e Soleil Sorge

Nella casa del GF Vip (prima della sua squalifica) Alex Belli aveva instaurato un rapporto speciale con Soleil Sorge e aveva quasi finito per causare la fine della sua unione con Delia Duran che, contro ogni pronostico, ha deciso di tornare insieme a lui. I due a quanto pare sono più innamorati che mai e Belli ha dichiarato di volere presto un figlio insieme a sua moglie.

Soleil Sorge non ha preso bene la questione e da giorni nella casa del GF Vip ha espresso la sua delusione contro Alex belli.

Alex Belli: le menzogne

Alex Belli sostiene di esser sempre stato onesto nei confronti di Soleil ma in tanti sono convinti che l’attore abbia mentito al solo fine di ottenere visibilità all’interno del programma. Della stessa cosa lo ha accusato anche Soleil Sorge, mentre sua moglie Delia Duran ha preso le sue difese (affermando che sarebbe stata l’influencer italoamericana a sedurre il marito dimostrando scorrettezza verso di lei).