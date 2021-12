Alex Belli, la confessione fatta a Soleil: “Se Delia mi lascia? Amen”

Alex Belli ha confessato a Soleil Sorge cosa farebbe nel caso in cui sua moglie Delia Duran decidesse di lasciarlo.

Mentre Delia Duran avrebbe già lasciato l’appartamento da loro condiviso a Milano, Alex Belli ha confessato a Soleil Sorge cosa farebbe se la moglie decidesse di lasciarlo.

Alex Belli: la confessione fatta a Soleil

Nella casa del Grande Fratello Vip Alex Belli sembra non riuscire a tenere più a freno i suoi sentimenti verso Soleil Sorge, con cui fino a poche settimane fa affermava di avere soltanto un’amicizia molto speciale.

Parlando con la giovane influencer Alex Belli ha svelato come avrebbe intenzione di affrontare sua moglie una volta uscito dal programma e ha anche affermato cosa farebbe qualora lei decidesse di lasciarlo:

“Se usciti da qui io trovo una situazione che è irrisolvibile allora dirò ‘questa cosa del GF Vip ci ha messo davanti ad una prova e non siamo stati abbastanza forti, ne prendo atto e vado avanti’. Non finisce il mondo.

vengo da un matrimonio finito, punto e basta. Inutile pensarci adesso, fino a che non usciamo e capiamo tutto non avremo la soluzione. Se non riesco a risolvere con Delia? Va bene amen. Io ce la metterò tutta, mi metterò al lavoro, questo è il mio obiettivo. Delia è la mia tranquillità, se non la trovo va bene così. Significa che al GF Vip ho messo in gioco me stesso e se questo è bastato per chiudere, rimetto in discussione quello che avevo con lei.

Credo sia un ragionamento razionale”, ha ammesso.

Alex Belli: Delia Duran lascia la loro casa

Nelle ultime ore è stata la stessa Delia Duran ad ammettere di aver voluto lasciare Milano per cercare maggiore tranquillità e privacy altrove. Gli ultimi risvolti avuti dalla relazione instaurata tra suo marito e Soleil Sorge nella casa del GF Vip hanno gettato Delia nello sconforto e lei stessa ha affermato di non aver ancora preso una decisione in merito al suo matrimonio con il modello.

“Sono stati giorni complessi… vi ringrazio per l’affetto che mi avete dimostrato ora mi dovete scusare ma ho proprio bisogno di scappare, di prendere del tempo per me stessa, lontano dai social, lontano dai gossip e lontano da casa..”, ha scritto Delia via social.

Alex Belli lascia il GF Vip

Nel frattempo nella casa del GF Vip Alex Belli ha dichiarato di essere pronto a lasciare la casa del reality show: “Questa è una prova di tentazione di mondi per il mio rapporto con Delia. Con Soleil però non riuscirei a fermarmi se restassi oltre il 13 dicembre, andremmo oltre al punto di non ritorno. Per questo uscirò”, ha affermato Belli. Come andranno a finire le cose tra i due?