Alex Belli, la confessione su Soleil: “Ho mentito”

Alex Belli ha confessato per la prima volta in quale occasione avrebbe mentito nella casa del GF Vip.

Archiviata la sua esperienza nella casa del GF Vip (che si è conclusa con una squalifica) Alex Belli ha svelato alcuni retroscena su di lui e sul suo rapporto con Soleil Sorge, e ha confessato di aver mentito in una sola occasione.

Alex Belli: i retroscena su Soleil Sorge

Alex Belli ha detto addio al Grande Fratello Vip dopo una squalifica lampo dovuta al fatto che ha toccato il braccio di sua moglie Delia (infrangendo così le regole anti-Covid e il regolamento dello stesso programma). Una volta uscito dal reality show Belli è tornato a parlare del suo rapporto con Soleil Sorge e ha specificato che, nonostante i due provassero veri sentimenti, lui non avrebbe mai lasciato sua moglie Delia per restare insieme all’influencer.

“Mi sono fermato perché, come succede nella vita, l’amicizia fra uomo e donna è possibile ma, nel nostro caso, complice quella situazione irreale e forzata di reclusione, siamo usciti dal binario e si è creato qualcosa che va nella parte emozionale. Siccome siamo grandi, puoi cedere, ma devi essere consapevole che la vita reale è più importante e l’unica cosa che devi fare è andartene via”.

Alex Belli ha anche affermato che avrebbe messo subìto in chiaro con Soleil di essere intenzionato a lasciare la Casa del reality show in previsione del Natale, ma ha anche aggiunto di aver mentito in una sola occasione.

Alex Belli: la menzogna agli altri concorrenti

Alex Belli ha infatti rivelato che avrebbe mentito quando, difronte alle insistenze degli altri concorrenti, avrebbe affermato di essere intenzionato a restare nel reality show fino a dopo Natale. “Ho mentito quando ho detto a Katia, Davide e Soleil che avrei passato il Natale nella Casa anche se sapevo che sarei uscito. Non ho avuto il coraggio, li vedevo condizionati dalla mia presenza e in crisi sulla scelta fra restare o uscire”, ha affermato.

Alex Belli contro Alessandro Basciano

Nelle ultime ore l’attore si è scagliato contro Alessandro Basciano, nuovo concorrente del programma che, a suo dire, non sarebbe altro che un suo “copia e incolla” (per aver flirtato con Soleil Sorge e per aver trascorso una notte avvinghiato a lei nella casa del reality show). Come andranno a finire le cose tra i due?