Alex Belli, la dedica a Delia Duran: il messaggio vola sopra la Casa del GF Vip

In vista del suo imminente ingresso al Grande Fratello Vip Alex Belli ha deciso di sorprendere Delia Duran con una romantica sorpresa, ma l’effetto non è stato quello da lui desiderato.

Alex Belli: la sorpresa al GF Vip

A bordo di un aereo Alex Belli è passato sopra la casa del Grande Fratello Vip portando con sé un messaggio dedicato a sua moglie, Delia Duran.

“Sei la donna della mia vita”, era scritto sul messaggio, che però non ha sortito nella modella la reazione desiderata dall’attore. Mentre gli altri concorrenti del GF Vip hanno mostrato il loro entusiasmo e il loro stupore difronte al gesto compiuto da Alex Belli, Delia si è mostrata cupa e imbronciata.

“No, non sono contenta. Non capisco, non ci credo”, ha dichiarato dopo che, nelle scorse ore, ha ribadito di non voler tornare insieme a suo marito.

Delia Duran: l’addio a Alex Belli

Nelle ultime ore Delia Duran ha appreso che Alex Belli rientrerà nella casa del GF Vip (dove resterà per ben 2 settimane). La modella si è detta convinta di voler lasciare definitivamente il marito, che secondo lei proverebbe dei sentimenti sinceri per Soleil Sorge.

“Poteva capire in questa pausa di riflessione cosa voleva dalla sua vita davvero. Perché io mi sono già stufata. Non appartiene a me questo show.

Invece di aiutarmi, lui mi ha distrutta. Mi sta distruggendo ed è andato alla rottura totale di questa cosa nostra. Se pensa che sia nel giochino? Allora ha capito male, perché io non sono nel suo gioco. Se io fossi nel suo gioco, sarei più tranquilla e sarebbe più facile affrontare tutto questo. Invece no, non è così! Cavolo, era il suo momento, poteva riconquistarmi e costruire qualcosa, invece ha distrutto tutto ed ha continuato a darmi fuoco, dove già il fuoco c’era.

Ha messo legna sul fuoco ed è finita. Invece di spegnere il fuoco e dimostrare che ci teneva al nostro rapporto, lui ha giocato. Ha fatto queste cose di sospensione e ha fatto delle pubblicazioni strane per restare in squilibrio. Non appartiene a me questo show. Mi aspettavo di ricevere cose positive su noi e invece nulla”, ha affermato Delia in merito al suo addio all’attore.