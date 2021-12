Alex Belli, la lettera a Delia Duran prima del suo ingresso al GF Vip

Mentre Delia Duran sta per fare il suo ingresso nella casa del GF Vip, Alex Belli le ha dedicato una romantica lettera.

Il prossimo 3 gennaio Delia Duran dovrebbe varcare la soglia della porta rossa del GF Vip 6 e suo marito Alex Belli le ha scritto una lettera per tornare a esprimerle tutto il suo amore.

Alex Belli e Delia Duran: la lettera

Dopo il clamore suscitato dalla liaison sbocciata tra Soleil Sorge e Alex Belli nella casa del GF Vip 6, Delia Duran avrebbe deciso di varcare la soglia della porta rossa (forse anche con il fine di affrontare l’influencer che ha sedotto suo marito). Prima della sua partenza per la casa di Cinecittà (sembra infatti che Delia sia già in isolamento) Alex Belli le ha scritto una romantica dedica per tornare a esprimerle tutto il suo amore: “Cara Delia, ed eccoci qua.

Sei l’amore della mia vita, la metà che mi completa. Tutto questo percorso è stato bello, emozionante, pieno, è stato veramente vissuto. Lo so, è difficile farci capire, farci capire dal mondo”, ha scritto l’attore, e ancora:

“Lottare per te, non ho mai smesso di lottare per il nostro amore. Questo è quello che noi siamo, due guerrieri, due anime forti che hanno bisogno l’uno dell’altra, e senza di te sono veramente perso, e mai, mai come in questo periodo lontano dai tuoi sguardi, dalla tua pelle, dai tuoi occhi che mi guardano e mi rassicurano, ho capito quando tu sia fondamentale per me, per la mia vita, per il mio equilibrio.Con questa lettera voglio esprimerti tutta la mia riconoscenza per quello che sei e per quanto sia una donna veramente speciale. Una donna che voglio che sia la madre di un piccolo Belli, un bambino che crescerà nell’amore, nel nostro amore.”

Alex Belli e Delia Duran: la storia d’amore

Delia Duran ha deciso di “perdonare” Alex Belli dopo quanto accaduto tra lui e Soleil Sorge nella casa del GF Vip ma in tanti credono che la storia tra i due non sia destinata a durare.

Alex Belli e Soleil Sorge

Per quanto riguarda Soleil Sorge sembra invece che l’influencer non sia intenzionata a perdonare l’attore che, nella casa del GF Vip, le aveva fatto credere – a suo dire – che tra loro fosse possibile qualcosa di più che una semplice amicizia.