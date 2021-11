Alex Belli, l’ex Katarina Raniakova precisa con forza: “Sono io la moglie, non abbiamo divorziato”

Alex Belli resta al centro del gossip: l'ex moglie Katarina Raniakova ha tenuto a precisare di non aver mai divorziato ufficialmente dall'attuale gieffino

Dopo le esternazioni di Mila Suarez, la quale ha detto apertamente che il suo ex Alex Belli e Delia Duran non si sarebbero davvero sposati, ecco arrivare la conferma anche da parte di un’altra ex dell’attore.

Katarina Raniakova mette i puntini sulle “i”

Si tratta nel dettaglio di Katarina Raniakova, ex bellissima moglie dell’ex volto di CentoVetrine, la quale ha sottolineato di non aver mai divorziato da Alex. Per questo motivo il loro matrimonio sarebbe ancora valido a tutti gli effetti e lei sarebbe ancora l’unica moglie dell’attuale concorrente del Gf Vip.

Mila e Katarina, entrambe ex di Alex Belli, cosa avranno da dirgli? #noneladurso pic.twitter.com/cbi51yXK8z — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) January 19, 2020

Alex Belli VS Katarina Raniakova

La guerra continua sui social #domenicalive pic.twitter.com/KsdinqWXFA — Lo_Skuokki®🐻 (@Roby_b94) February 4, 2018

Nella 2017 la stessa Katarina Raniakova era stata ospite a Pomeriggio 5 da Barbara D’Urso, proprio per parlare della sua rottura con Alex Belli. La modella, in quell’occasione, aveva confermato apertamente i tradimenti dell’ex marito, scatenando il putiferio.