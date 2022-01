Alex Belli: l’ex moglie Katarina Raniakova si scaglia contro di lui a Pomeriggio 5

Katarina Raniakova, ex moglie (tuttora in carica) di Alex Belli ha fatto delle confessioni sconcertanti da Barbara D'Urso a Pomeriggio 5

Katarina Raniakova è stata ospite dell’ultima puntata andata in onda di Pomeriggio 5 con Barbara D’Urso. Qui la modella ha commentato le ultime novità sull’ex marito Alex Belli, ricordando i numerosi tradimenti subiti dall’attore e parlando poi dei rumors relativi alla coppia aperta con Delia Duran.

L’ex moglie di Alex Belli lo smaschera in diretta

Precisando di essere ancora legalmente la moglie di Alex Belli, Katarina ha dunque ammesso come secondo lei Delia abbia fatto bene a lasciarlo. “Delia è molto sofferente, sta male e presto la loro storia finirà. […] Mentre lei piange, Alex invece sta sempre bene e casca in piedi. […] Se l’ha lasciato davvero ha vinto. Pensare che a me, in un momento finale, mi aveva fatto proprio l’elenco di tutte le donne con cui mi aveva tradita”.

Riferendosi poi direttamente alla chimica artistica tra Alex e Soleil, la Raniakova ha sottolineato: “Prima di tutto a lui piace la situazione mediatica. Appena è cominciato il GF Vip avevo previsto che ci avrebbe provato con Soleil, perché è lei il personaggio forte. Lui cerca quello. Non so se con Soleil avranno un futuro dopo il programma”.