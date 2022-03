Alex Belli, parla l’ex moglie: “Il successo lo ha cambiato, ecco com’era prima”

L'ex moglie di Alex Belli ha svelato come il successo avrebbe cambiato il carattere dell'attore.

Katarina Raniakova, ex moglie di Alex Belli, ha svelato quanto secondo lei l’attore sia cambiato a causa del successo.

Alex Belli: il rapporto con il successo

Senza dubbio Alex Belli è stato uno dei personaggi più discussi del GF Vip 6 e più volte la sua ex moglie, Katarina Raniakova, è intervenuta pubblicamente per scagliarsi contro l’attore.

La donna ha anche svelato che Belli sarebbe estremamente diverso dall’uomo di cui si sarebbe innamorata e ha confessato che, secondo lei, il successo gli avrebbe dato alla testa:

“Quando l’ho conosciuto lui non era famoso. Era un ragazzo semplice, pulito, sportivo, non fumava neanche le sigarette”, ha ammesso Katarina, e ancora: “Passava la domenica a fare giardinaggio sul balcone. Quando ha cominciato ad avere successo, sono emersi altri lati del suo carattere”.

Oggi Belli sta cercando in tutti i modi di riconquistare Delia Duran, con cui al GF Vip ha vissuto un momento di crisi a causa di Soleil Sorge.

I tradimenti

Katarina Raniakova sostiene che la sua unione con Alex Belli sia finita a causa dei numerosi tradimenti dell’attore ai suoi danni.

“Per me era normale che tutti e due vedessimo amici. Io l’ho sempre fatto, ma non l’ho mai tradito.

Per questo non controllavo con chi usciva, mi fidavo di lui. Quando è tornato stabilmente a Milano sono cominciati i problemi. Tutte le sere doveva trovare spiegazioni per giustificare ciò che voleva fare”, ha ammesso. Secondo lei anche l’unione tra Belli e Delia Duran è destinata a naufragare proprio perché l’attore sarebbe solito tradire le sue partner.