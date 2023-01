Alex Belli si è mostrato via social mentre era intento a cucinare completamente senza veli e la sua foto è stata travolta da una marea d’insulti.

Alex Belli senza veli sui social

Alex Belli ha postato alcuni scatti bollenti sui social e si è mostrato mentre era intento a preparare dell’insalata completamente senza veli. La foto non ha ottenuto probabilmente i risultati sperati e in tanti hanno riempito il suo post d’insulti: “Il solito egocentrico”, ha scritto un utente, mentre altri hanno aggiunto: “Queste foto non attirano le donne, sappilo”, e ancora:

“Non attira un corpo ma un cervello”.

Per il momento l’attore non ha replicato agli insulti ricevuti sui social e in tanti si chiedono se lo farà. Alex Belli non ha mai fatto segreto di avere uno splendido rapporto con il suo aspetto fisico e di non aver mai avuto problemi a mostrarsi senza veli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alex Belli (@alexbelli)

Il desiderio di un figlio

Da oltre un anno lui e sua moglie Delia Duran stanno provando senza successo ad avere un figlio loro. I due hanno confessato di essersi rivolti a degli specialisti e hanno anche ammesso di voler al più presto costruire una famiglia insieme.

“Sono anni che sento il desiderio di essere padre ed è l’unica cosa che mi manca. Ho vissuto il dolore della speranza tramite la mia compagna.

È un dolore che ti logora totalmente”, ha confessato Belli in una delle sue ultime interviste in tv. Nel 2023 lui e Delia riusciranno a realizzare il loro grande sogno?