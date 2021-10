Alex Belli su Soleil Sorge: “Mi piace la sua forza, ma non la vorrei mai avere come fidanzata”

Dopo le critiche a Soleil Sorge, sebbene apprezzata per la sua forza, Alex Belli parla alle sorelle Selassié: "Vi amo anche per le vostre debolezze".

Soleil Sorge è una delle protagoniste indiscusse della nuova edizione del Grande Fratello Vip, ma su di lei il pubblico è spaccato. C’è chi l’apprezza per la sua forza e la grinta che la contraddistingue, ma anche chi la critica evidenziando arroganza e vanità.

Soleil, che davanti ai riflettori appare sempre a suo agio, piace anche per il suo fascino sensuale ed elegante, tanto da conquistare diversi gieffini. Tuttavia, se Nicola Pisu non nasconde di avere un debole per lei, c’è anche chi non nasconde di non volerla mai al proprio fianco: lo confermano le parole di Alex Belli.

Alex Belli parla di Soleil Sorge

Alex Belli si sta facendo conoscere anche in una veste tutta nuova e autentica all’interno della casa più spiata d’Italia.

L’attore è sempre attento alle dinamiche che si verificano in casa , tra i suoi coinquilini, e così ha voluto esprimere un sup giudizio su Soleil.

Alex Belli su Soleil Sorge: “Mi piace, ma non la vorrei”

“A me piace tanto Soleil, piace quello che è la sua forza e il suo esporre, la sua dialettica. Mi piace che sia così”, ha dichiarato Alex Belli.

Tuttavia, ha poi precisato: “Non la vorrei mai avere come fidanzata”.

Alex Belli parla di Soleil Sorge e si complimenta con le tre sorelle

Dopo aver parlato di Soleil Sorge, Alex Belli si è rivolto alle sorelle Selassié, che nella casa del Gf Vip continuano a far discutere.

“Voi tre avete tre personalità così distinte, separate, che vedervi uno è assurdo. Vi vedo come la Trinità. Vi amo anche per le vostre debolezze, siete belle così e avete un’altra età”, ha detto l’attore.