Alex Belli torna a parlare di Soleil: “C’è un bellissimo rapporto”

Alex Belli è tornato a parlare del suo rapporto con Soleil Sorge dopo la fine del Grande Fratello Vip.

Alex Belli è tornato a parlare del suo rapporto con Soleil Sorge a un mese dalla fine della sua esperienza al GF Vip 6.

Alex Belli e Soleil Sorge: il GF Vip

Alex Belli e Soleil Sorge si erano avvicinati nella casa del GF Vip, ma ben presto il loro rapporto ha subito un tracollo a causa di Delia Duran (moglie dell’attore) che per ovvi motivi ha cercato di mettere a freno la relazione tra i due.

A oltre un mese dalla fine del programma, Alex Belli ha rotto il silenzio in merito alla sua unione con Soleil, e ha affermato: “C’è un bellissimo rapporto, ci sentiamo tutti i giorni”, ha dichiarato l’attore. Quanto affermato da Belli sembra non coincidere con quanto affermato da Soleil che invece, già al GF Vip, aveva dato prova di non voler più avere con lui nulla a che fare.

“La mercificazione del nostro rapporto, il voler incessantemente ribadire questa storia di un possibile triangolo, quando io non ero mai stata interessata ad avere nemmeno un rapporto con lui oltre l’amicizia, mi ha distaccata, lasciandomi perplessa rispetto alla possibilità che ci fosse una ricerca forzata di certe situazioni.

Se la nostra amicizia è finita è perché quando conosci una persona e ti affezioni, alcune vicende ti fanno cambiare idea su quella persona”, ha dichiarato Soleil in merito alla storia con Belli.

Alex Belli su Lulù Selassié

Di recente Manuel Bortuzzo ha annunciato la fine della sua relazione con Lulù Selassié e Alex Belli – che si sarebbe trovato con la principessa al momento dell’addio – ha svelato alcuni retroscena sulla vicenda.