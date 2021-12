Alex Belli travolto da un nuovo scoop: Delia Duran è stata avvistata mentre baciava un altro uomo

Delia Duran è stata paparazzata in atteggiamenti intimi con un uomo misterioso in un ristorante di Milano.

Mentre nella casa del GF Vip Alex Belli continua a tenere banco per via della sua relazione con Soleil Sorge, la moglie Delia Duran è stata avvistata in un ristorante di Milano in compagnia di un altro uomo.

Alex Belli: Delia Duran bacia un altro

Alcune foto di Delia Duran in compagnia di un misterioso uomo (intento a baciarla) stanno facendo il giro del web. Da alcuni giorni la modella ha fatto sapere di aver lasciato la casa di Milano condivisa con il marito Alex Belli e di essere intenzionata a cercare maggiore privacy dopo lo scandalo dovuto all’interessamento mostrato dal modello nei confronti dell’influencer Soleil Sorge (che sta condividendo con lui l’esperienza al GF Vip).

Stando alle prime indiscrezioni Delia Duran avrebbe cenato con il suo misterioso accompagnatore nel ristorante El Carnicero di Milano e i due non avrebbero cercato di nascondere i loro atteggiamenti intimi.

Alex Belli: le nozze con Delia Duran

L’ex moglie di Belli, Katarina Raniakova, ha affermato che quella tra il modello e Delia Duran sarebbe stata una semplice promessa d’amore e che i due non sarebbero veramente marito e moglie. La notizia per il momento non ha dato conferme, quel che è certo è che la celebrazione si è tenuta solamente 6 mesi fa e che prima dell’incontro con Soleil Sorge Belli sembrava intenzionato a costruire al più presto una famiglia con Delia Duran, che al momento sembra essere infuriata con lui.

Delia Duran contro Alex Belli

Nella casa del Grande Fratello Vip Alex Belli ha avuto modo di confrontarsi con Delia Duran in più d’un occasione ma per adesso sembra che il modello non abbia ancora chiarito i suoi sentimenti nei suoi confronti e in quelli di Soleil Sorge. “Non voglio esporre ulteriormente il mio amore e la mia vita privata qua dentro”, ha dichiarato Belli nella casa del reality show condotto da Alfonso Signorini, e ancora: “Ho detto una cosa fortissima, ma sono cose che ha dentro e che devo dire, altrimenti scoppio e quindi meglio che le dico tutte. Prima di partire ho detto a tutti i miei affetti: Ragazzi qualsiasi cosa succeda, o sostenetevi o sottraetevi, non cadete nei tranelli che succedono”. Come andranno a finire le cose tra i due?