Alex Belli volta pagina dopo la rottura con Delia: “Sente già un’altra donna”

Dopo l’addio a Delia Duran – secondo indiscrezioni – Alex Belli avrebbe già voltato pagina e iniziato a pensare a un’altra donna.

Alex Belli dopo l’addio a Delia Duran

Mentre Delia Duran si trova nella casa del GF Vip 6 Alex Belli sembra ormai convinto a voltare definitivamente pagina.

Nei giorni scorsi l’attore ha annunciato la fine della sua relazione con la modella Venezuelana e in queste ore il paparazzo Andrea Franco Alajmo ha rivelato:

“Voci sempre più insistenti mi confermano che Alex ha la testa altrove. Sta già pensando a qualcun’altra, mi arriva da diversi informatori tra cui un ex concorrente del GF Vip, della scorsa edizione. Non ci sono ancora fotografie ma si sta sentendo con qualcuna.”

Chi sarà la donna misteriosa con cui Belli avrebbe iniziato a frequentarsi? Sulla questione al momento tutto tace e in tanti non vedono l’ora di saperne di più.

Alex Belli: la separazione

Nei giorni scorsi, attraverso i social, Alex Belli ha annunciato la fine della sua relazione con Delia Duran che, a suo dire, avrebbe fornito un quadro distorto di ciò che avevano costruito insieme.

“Amore mio, mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me. So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme per conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito del tue parole.

Pertanto mi sottraggo e ti lascio camminare da sola”, ha scritto sui social l’attore.

Alex Belli: Delia Duran al GF Vip

Nella casa del GF Vip Delia Duran ha praticamente deciso di mettere fine alla sua storia con Belli perché, a suo dire, l’attore avrebbe provato dei veri sentimenti nei confronti di Soleil Sorge. Dopo l’addio di Belli al reality show la stessa Soleil ha pianto lacrime amare e si è detta delusa dal comportamento dell’attore nei suoi confronti.

I due avranno modo di chiarirsi ulteriormente dopo la fine di questa sesta edizione del GF Vip?