Alex Britti: “Sono un papà single”

Alex Britti ha confessato di essersi separato dalla madre di suo figlio Edoardo nel 2019.

Alex Britti ha confessato di essersi separato da ben 3 anni con Nicole, madre di suo figlio Edoardo.

Alex Britti è single

Alex Britti è sempre stato estremamente riservato per quanto riguarda la sua vita privata e solo nelle ultime ore il cantante è stato costretto a smentire i rumor che lo volevano sposato ammettendo di essere single da ben 3 anni.

Lui e l’ex compagna Nicole hanno avuto insieme un figlio, Edoardo, che oggi ha 5 anni. Britti ama trascorrere del tempo con lui e ha ammesso che non gli dispiacerebbe se un giorno diventasse musicista:

“Mai messo la fede. Ci siamo lasciati quando Edo aveva due anni, ora ne ha cinque. È un bimbo sereno, vive metà mese con me e l’altra metà con la mamma”, ha affermato, e ancora: “Lo lavo, lo vesto, ci chiacchiero, lo porto a scuola, gli ho pure insegnato a nuotare.

Giochiamo: pallone, racchettoni, le lotte con i Pokémon, andiamo a cercare i ragni in giardino (…) è intonato e conosce tutte le sigle dei cartoni animati. Se da grande volesse suonare, core de papà, per me sarebbe una gioia”.

Il retroscena su Totti

Britti è un tifoso sfegatato della Roma e ha anche ammesso di aver incontrato Francesco Totti in più d’un occasione.

“Sono tifoso da sempre e vado allo stadio. Totti è stato un calciatore importante, ma rimango pragmatico e poco romantico.

Lo stimo come atleta e come uomo. Me lo ricordo giovane, abitava vicino a casa mia. Ci incontravamo al supermercato. Chi veniva a fare la spesa ci vedeva chiacchierare davanti agli scaffali della pasta: “Cosa preferisci: spaghetti o bucatini?”. Totti ha cambiato casa quando si è sposato. Ma ci siamo rivisti a una festa natalizia della Roma, prima del Covid. Io ho bevuto un prosecco, lui un succo d’arancia. È una persona eccezionale, carina, gentile, educatissima, umile nonostante quello che è diventato.

I miti però appartengono ai sogni che si fanno da ragazzini. E per quelli della mia generazione l’idolo era Falcao. Mi dispiace, non volermene France’, te vojo bene”, ha rivelato il musicista.