Alex e Cosmary si sono rivisti dopo Amici 21: la storia prosegue a gonfie vele.

Che cosa è successo dopo Amici 21 tra Alex e Cosmary? I due si sono rivisti e hanno condiviso sui social alcune immagini di coppia. I fan, neanche a dirlo, sono andati in brodo di giuggiole. La relazione prosegue a gonfie vele.

Alex e Cosmary dopo Amici 21

Alex, all’anagrafe Alessandro Rina, e Cosmary Fasanelli si sono conosciuti nella scuola di Amici 21. Dopo un primo timido avvicinamento, tra loro è scoppiata la passione. Purtroppo, l’eliminazione della ballerina prima del Serale ha interrotto quella che ai più appariva come una bellissima storia d’amore. Dopo Amici, che ha visto Alex arrivare fino alla finalissima, che ne è stato della loro relazione?

La relazione tra Alex e Cosmary procede a gonfie vele

Cosmary, una volta uscita dalla scuola di Amici 21, non ha mai smesso di fare il tifo per Alex. Nonostante tutto, i due non erano più apparsi insieme sui social. Nelle ultime ore, hanno finalmente reso felici i fan. Il primo a rompere il silenzio è stato il cantante, che ha condiviso su Instagram uno scatto con la ballerina. A didascalia della bellissima immagine, un cuoricino rosso. Un segnale chiaro: la loro love story procede a gonfie vele.

Alex e Cosmary innamorati come non mai

Davanti alla dichiarazione d’amore di Alex, Cosmary non poteva che rispondere in modo altrettanto dolce. La ballerina, via Instagram Stories, ha condiviso uno scatto che la vede abbandonata tra le braccia del cantante. Insomma, i due sono innamorati come non mai e dopo Amici 21 si godono la loro relazione lontani dalle telecamere.