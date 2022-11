Alex Nuccetelli è fidanzato: "Mai stato così innamorato"

Alex Nuccetelli è uscito allo scoperto con la sua nuova fiamma, una ragazza di 25 anni conosciuta in uno dei suoi locali.

Alex Nuccetelli: la fidanzata

Alex Nuccetelli, ex marito di Antonella Mosetti e amico di alcune vip, è uscito allo scoperto con la sua nuova fiamma. Il nome della fidanzata del pr romano al momento non è noto, ma si tratterebbe di una studentessa di Giurisprudenza di 25 anni che lui avrebbe conosciuto in uno dei suoi locali. La ragazza coltiverebbe come lui una passione per lo sport e accanto a lei Nuccetelli sembra aver trovato la felicità.

“Sì è tutto vero e sono molto felice. Io e lei ci siamo conosciuti durante una serata al locale da me. Tra l’altro lei ha la stessa mia passione per le gare, ma in maniera molto naturale, ha un fisico pazzesco, ma anche grazie a madre natura, è genetica oltre che allenamento. Ti confesso che sono innamorato pazzo come non lo sono mai stato in vita mia. Lei è una ragazza che non ha fronzoli, mi sta vicino, mi completa e mi tranquillizza.

Posso dire soltanto cose positive. Non mi è mai capitato di voler etichettare una storia e non voglio farlo adesso, però lei mi rende tanto felice. Quando sto con lei sto benissimo, è una persona davvero splendida“, ha confessato l’ex marito di Antonella Mosetti.

Nei mesi scorsi Nuccetelli è balzato spesso agli onori delle cronache per via delle sue confessioni sul conto di Ilary Blasi e Francesco Totti. Lui e l’ex Capitano della Roma infatti sarebbero grandi amici.