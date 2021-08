Alex Palumbo suicida nel laghetto dell’Eur, forse sapeva di essere malato

Alex Palumbo, il giovane suicida nel laghetto dell'Eur avrebbe scoperto di essere malato: aveva 33 anni.

Aveva solo 33 anni Alex Palumbo, il ragazzo suicida a Roma. Il giovane, originario di Caassino, è annegato presso il laghetto dell’Eur. Al momento non si ha certezza sul motivo del gesto estremo da parte di Alex, ma l’ipotesi più plausibile è che Palumbo avrebbe scoperto di essere malato.

La tragedia si è verificata durante la notte tra il 4 e il 5 agosto scorso. Come riporta il Messaggero il giovane, di professione promoter, si sarebbe tolto i vestiti, gettandosi poi nel laghetto artificiale del noto quartiere residenziale romano. A notare il tutto un addetto alla sicurezza della manifestazione “Cinema galleggiante”, all’altezza della zona della passeggiata del Giappone. Quando gli operatori del 118 sono giunti sul luogo, Alex era già deceduto.

Come si apprende dal Riformista, il corpo di Alex Palumbo si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. Gli inquirenti stanno investigando per capire la dinamica di quanto accaduto e, inoltre, comprendere il reale motivo del presunto suicidio da parte del 33enne. Alex si è tuffato nel laghetto nel cuore della notte.

Alex Palumbo era nato a Cassino, ma viveva a Cervara (Roma).

Inutile larrivo dei soccorritori: Alex era già morto. Il suo cadavere è stato riportato a riva e al momento è a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Gli indumenti di Alex Palumbo sono stati rinvenuti su una panchina. Al momento non si esclude l’ipotesi di suicidio. Pare che il 33eenne avesse scoperto di essere malato. In una nota dell’Eur Spa si legge: “Apprendiamo con grande tristezza la tragedia accaduta nella notte al laghetto dell’Eur. Siamo vicini nel dolore ai familiari della giovane vita spezzata a cui esprimiamo un sentito cordoglio”.