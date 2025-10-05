Alex Pereira riconquista il titolo dei pesi mediomassimi nell'UFC 320

In un colpo di scena spettacolare avvenuto durante UFC 320, tenutosi a Las Vegas, il combattente brasiliano Alex Pereira ha sorpreso fan e critici riconquistando il titolo di campione dei pesi massimi leggeri. Affrontando il favorito Magomed Ankalaev, la prestazione di Pereira è stata straordinaria, con una vittoria ottenuta per knockout tecnico in poco più di un minuto.

Questo incontro era particolarmente significativo per Pereira, che aveva subito una sconfitta contro Ankalaev solo sette mesi prima a UFC 313. Entrando nell’incontro, Pereira era visto come un outsider, con un sorprendente 89 percento delle scommesse a favore di Ankalaev.

La vittoria straordinaria di Pereira

Il combattimento è iniziato con un avvio esplosivo. A meno di un minuto dall’inizio, Pereira ha inflitto un devastante gancio destro che ha mandato Ankalaev al tappeto. Il brasiliano ha colto l’attimo, scatenando una serie di colpi e gomitate che hanno costretto l’arbitro a fermare il match a soli 1:20 dal primo round.

Un’incredibile inversione di fronte

Per Ankalaev, questa sconfitta segna una pietra miliare significativa, dato che non era mai stato messo knockout nelle sue precedenti apparizioni in UFC. Inoltre, pone fine alla sua impressionante striscia di imbattibilità che durava dal suo debutto promozionale nel marzo 2018. La perdita solleva interrogativi sul futuro di Ankalaev mentre riflette su questo inaspettato sviluppo.

Le implicazioni per la divisione dei pesi massimi leggeri

Il trionfo di Pereira non solo lo reinstaura come campione per la seconda volta nella divisione UFC dei pesi massimi leggeri, ma rivitalizza anche il panorama competitivo. La sua vittoria indica uno spostamento nelle dinamiche di potere, specialmente poiché altri combattenti, come Jiri Prochazka, hanno mostrato le loro abilità con un knockout sorprendente nel loro rispettivo incontro.

Futuri incontri

Il ritorno di Pereira apre entusiasmanti possibilità per futuri incontri, incluso un potenziale rematch contro Prochazka, che è ansioso di riconquistare il titolo. La divisione dei pesi massimi leggeri sembra pronta per un periodo emozionante, mentre i combattenti cercano di stabilire la propria supremazia dopo questi recenti sviluppi.

Nell’evento co-principale, Merab Dvalishvili ha difeso con successo il suo titolo dei pesi gallo contro Cory Sandhagen tramite decisione unanime. I giudici hanno assegnato il punteggio di 49-45, 49-45 e 49-46 a favore di Dvalishvili, consolidando ulteriormente la sua posizione nella divisione.

Con il termine di UFC 320, i fan sono in attesa di scoprire cosa riserverà il futuro nel panorama UFC. Con Pereira tornato in cima e nuove sfide all’orizzonte, la divisione dei pesi massimi leggeri è pronta per un capitolo avvincente.