Alex “stona” ad un concerto ma LDA lo difende dalle accuse e replica all'utente: “Facciamo una cosa, prova a cantarla tu sta canzone, poi mi dici"

Alex Wyse “stona” ad un concerto ma LDA lo difende dalle accuse e replica in maniera ferma all’utente che aveva criticato il cantante di Amici 21. Alex Wyse si è esibito come ospite del Battiti Live On The Road, una kermesse che si è tenuta qualche giorno fa a Manfredonia, in provincia di Foggia.

Con una folla che lo applaudiva e con visibili momenti di commozione Alex ha portato avanti la sua performance ma dopo un po’ è apparso un video che lo ritraeva mentre di esibiva con Sogni al cielo.

Alex stona e LDA lo difende

E in ordine a quel frame sarebbe spuntata fuor una critica: Alex avrebbe stonato. Sui social è partita una ridda di commenti contrapposti: di chi parlava di un audio modificato ad arte e di chi concordava sulla “stecca”.

Blog Tivvù riporta: “Lui ha cantato per quattro volte la stessa canzone e in una di queste è accaduto. Può succedere e non per questo lui non sa cantare”. E fra i supporter di Alex che di stonatura neanche vogliono sentir parlare c’è stato anche il suo amico, collega ed ex compagno di avventura nel programma di Maria De Filippi LDA.

“Prova a cantarla tu, questa canzone”

Proprio il figlio di Gigi D’Alessio ha definito ingiuste le critiche nei confronti del suo amico e sotto il vide LDA ha postato le sue considerazioni: “Facciamo una cosa.

Prova a cantarla tu sta canzone, poi mi dici. Alex è bravissimo e credimi che lo conosco bene e soprattutto non stona quasi mai”.