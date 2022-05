Alex tuona contro Soleil: “Ciccia sono sei mesi che fai tv trash”

Alex Belli tuona contro Soleil Sorge e lancia accuse ben precise: "Ciccia sono sei mesi che fai tv trash".

Ospite di Isola Party, Alex Belli è tornato a parlare di Soleil Sorge, prossima concorrente del reality honduregno. L’attore ha lanciato sonore frecciatine all’ex amica “artistica”, accusandola di rinnegare la tv trash mentre accetta ogni format di questo tipo.

Alex Belli contro Soleil Sorge

Dopo il Grande Fratello Vip e La Pupa e il Secchione Show, Soleil Sorge è pronta per sbarcare all’Isola dei Famosi. Il vecchio amico Alex Belli avrebbe mai potuto rimanere in silenzio? Giammai. Ospite di Isola Party, l’attore ha parlato anche dell’ultima lite che lui e l’influencer italo-americana hanno avuto sui social. Davanti all’imitazione di Soleil da parte della conduttrice Valentina Barbieri, ha tuonato:

“Se ci manchi? No Sole, non ci manchi assolutamente. Sai cosa c’è? Sei un’incoerente e pazza. Vuoi una bella news flash? Dei tuoi click non me ne frega niente. […] Ok questo screzio in verità è una cavolata. A me ste cose piacciono, io sono il re dei dissing. Mi piace quando ci sono ste cose, ma qui non c’è un dissing”.

L’affondo di Alex Belli

Alex ha proseguito sganciando una sonora frecciatina:

“C’è una verità pura, io non ho niente contro Soleil, ma tutte le volte leggo cose in cui dice ‘io mi dissocio, io non voglio più far parte del mondo del trash, io mi allontano’. Ciccia, hai fatto sei mesi di trash televisivo svegliati! Tutte le volte che rinnega sta roba vado fuori di testa”.

Stando a quanto sostiene Belli, la Sorge si dissocia dalla televisione trash, ma allo stesso tempo ci sguazza.

Alex sbarcherà in Honduras? Il dubbio c’è

Alex ha concluso riservando belle parole a Soleil:

“Poi per il resto voglio bene a questa ragazza. Sì a parte queste cose che dice che non le condivido, alla fine non c’è nulla di serio. Io faccio il circense, cioè fare intrattenimento. Farlo in un reality significa trovarsi bene con qualcuno e vivere la propria esperienza. Sono fatto così, ma non è detto che sia la formula giusta per tutti. Sono fatto così, sono un circense“.

La domanda, a questo punto, sorge spontanea: Belli sbarcherà in Honduras? Il dubbio c’è.