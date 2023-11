Alex Vigo: come creare un'attività nel settore ho.re.ca.

Roma, 14 nov. (askanews) – Nel mondo imprenditoriale italiano, ci sono storie di successo

che ispirano e dimostrano che la passione e la determinazione possono portare a risultati straordinari.

Alex Vigo, imprenditore nel settore dell’impiantistica ristorativa, è un esempio lampante

di come una vocazione e la perseveranza possano trasformare una

semplice collaborazione estiva in una carriera brillante.

Fin da quando aveva nove anni, Alex Vigo ha iniziato a prendere

confidenza con il mondo del lavoro, grazie all’influenza e

all’ispirazione del suo padre. Durante le vacanze estive, lo

accompagnava in giro per la Sardegna per aiutarlo nella sua

attività di tecnico di impianti per la spillatura di birra e

bibite. Quello che all’inizio sembrava un semplice passatempo

estivo si è trasformato in una vera passione. “Mi innamorai

immediatamente del lavoro di mio padre e delle sfide che

comportava”, racconta Vigo. Questo amore per l’attività si è

radicato profondamente in lui grazie alla dedizione e alla

meticolosità del padre.

Nel 2003, Alex ha deciso di intraprendere un percorso

imprenditoriale proprio nel settore delle bevande e ha aperto la

sua ditta individuale. La sua specializzazione riguardava

l’installazione di impianti per la distribuzione di birra alla

spina e la vendita di bevande, con un’enfasi particolare sulla

birra alla spina

La svolta nella carriera di Alex è arrivata nel 2012, quando ha

conosciuto un imprenditore di Bergamo specializzato nella vendita

e assistenza tecnica di attrezzature per la ristorazione. Questo

incontro ha segnato l’inizio di una solida amicizia e una

crescita nel settore, poiché ha permesso ad Alex di ampliare le

sue competenze. Ha studiato a fondo la refrigerazione

industriale, le apparecchiature per la cottura e molto altro,

diventando un esperto nel campo.

Nel 2014, ha fondato la VIGO CONTRACT SRL, un’azienda

specializzata nella vendita e riparazione di attrezzature

ristorative. Oggi, Alex collabora con numerose aziende,

rappresentando il loro centro di assistenza tecnica di fiducia.

La sua passione per la formazione lo ha spinto a condividere le

sue conoscenze con i clienti e a offrire consulenze dettagliate e

risolutive.

Oltre a fornire assistenza tecnica, Alex ha anche iniziato a

creare contenuti video educativi per insegnare ai clienti come

utilizzare al meglio le attrezzature. Il suo obiettivo è

diventare un punto di riferimento per la formazione e la

consulenza nel settore delle attrezzature per la ristorazione.

Un altro sogno di Alex è quello di introdurre sul mercato un

innovativo dispositivo per gli impianti di birra alla spina, un

progetto che potrebbe rivoluzionare il settore. Si tratta di un

piccolo Fob che evita di sprecare litri di birra e tanto tempo

quando finisce il fusto. Inoltre, negli ultimi tempi, ha deciso

di adottare pratiche più ecologiche, producendo attrezzature con

energia prodotta da fonti rinnovabili e riducendo le emissioni.

La storia di Alex Vigo è un esempio di come la dedizione e la

passione possano trasformarsi in successo. La sua esperienza e il

suo desiderio di condividere le sue conoscenze con i clienti sono

un esempio di come la qualità e la formazione possano fare la

differenza in un settore competitivo. Nonostante le sfide

iniziali, il percorso imprenditoriale di Alex lo ha portato a

diventare un professionista rispettato e stimato nel settore. La

sua storia è una testimonianza di come la passione e la

determinazione possano portare a risultati straordinari.