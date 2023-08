In occasione di uno degli ultimi concerti di Alex Wyse, i fan hanno notato un particolare dettaglio che ha catturato la loro attenzione e aperto un acceso dibattito sui social. Cosa è successo?

Alex Wyse in concerto, i fan notano un particolare dettaglio

Noto come uno dei concorrenti più amati di Amici 21, Alex Wyse si sta dedicando anima e corpo alla sua carriera musicale, girando l’Italia con i suoi concerti. Di recente, il giovane artista ha vinto un Disco d’Oro per l’album Ciò che abbiamo dentro.

Nelle ultime ore, tuttavia, si sta parlando del ragazzo per un dettaglio estremamente personale che alcuni fan hanno filmato durante una delle sue ultime performance. I fan di Alex Wyse sono abituati a certi comportamenti eccentrici del cantante ma, probabilmente, i più non sanno che molto spesso indossa pantaloni che non lasciano molto spazio all’immaginazione. Proprio questo particolare è stato notati dai fan che hanno postato un video sui social.

no ma qualcuno glielo deve dire che il pesce lo deve tenere nelle mutande sta diventando disturbante questa cosa pic.twitter.com/qsTtFCewxw — ☆ (@m4leducata) August 19, 2023

Alcuni utenti hanno criticato l’artista e gli hanno consigliato di modificare il suo abbigliamento mentre altri hanno affermato di apprezzare la sua “scelta stilistica”.

La rottura con Cosmary

Il ragazzo, recentemente, era già finito al centro dell’attenzione mediatica per la fine della sua relazione con la ballerina Cosmary Fasanelli. “Non amo parlare della mia vita privata sui social ma mi ritrovo a doverlo fare poiché si tratta di una situazione nata in un contesto che mi porta a doverlo fare. Lo faccio anche per rispetto a tutte le persone che mi seguono e cha ci hanno seguito con amore”, aveva detto la giovane artista. “La mia relazione con Alex è terminata, a volte non tutto va come ti aspetti e questo può dare male. Vi prego di rispettare questo momento, di essere comprensivi, ho bisogno di sorridere e ho bisogno di leggerezza! Il mio lavoro è la cosa che mi rende felice. Ora voglio concentrarmi su quello”, aveva concluso.