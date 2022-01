Alexa down oggi 21 gennaio 2022. Problemi con l'assistente vocale di Amazon, gli smart speaker Amazon Echo e l'app non funzionano.

Alexa down oggi, 21 gennaio 2022. L’assistente vocale di Amazon non funziona e ci sono problemi con gli smart speaker Amazon Echo, nonché la relativa App, per milioni di utenti.

Alexa down oggi, 21 gennaio 2022

Quando ci si affida ad Alexa ci si aspetta che funzioni, soprattutto se a essa viene assegnato il compito di far suonare la sveglia o accendere le luci.

Questa mattina, 21 gennaio 2022, il dispositivo di Amazon non va.

L’assistente virtuale è in down in quasi tutta Europa dalla 7,45 circa del mattino secondo quanto segnalato dal sito Internet DownDetector. Arrivano segnalazioni di disservizio da Italia, Spagna, Francia e non solo. In Germania e nel Regno Unito si registra il maggior numero di utenti rimasti senza Alexa, essendo molto diffusa.

Alexa down oggi, il messaggio dell’assistente virtuale

Il messaggio dell’assistente virtuale di Amazon, da questa mattina sono “Mi dispiace in questo momento non riesco a capire” e “Si è verificato un problema nella connessione alla Rete riprova più tardi”.

Oggi Alexa è in down, su Twitter si cerca il motivo

Su Twitter, social network più usato per la segnalazione di malfunzionamenti tecnologici, l’hashtag #AlexaDown sta diventando un trend, talmente tanti sono gli utenti che cercano una spiegazione a questo disguido.