Alexandre Prot: futuro brillante per ecosistema Tech italiano

Roma, 27 giu. (askanews) – “Qonto è il leader nelle soluzioni di business finance management in Europa, siamo attivi da sei anni, abbiamo cominciato in Francia e poi ci siamo espansi in Italia, Spagna e Germania e dalla nostra posizione abbiamo una visuale privilegiata su quello che sta accadendo nell’ecosistema europeo”. Si presenta così Alexandre Prot, Co-Founder e CEO di Qonto, “unicorno” europeo che ha raccolto oltre 600 milioni di euro.

E nel corso del Demo Day di LVenture Group, parla della situazione delle start-up in Italia.

“Credo che quello che stiamo vedendo ora in Italia – ha aggiunto Prot – sia molto simile a ciò che è accaduto un paio di anni fa in Francia. Ricordo che all’epoca avevamo un solo unicorno in Francia, ed era Bla Bla Car, ora abbiamo un solo unicorno in Italia, Scalapay. Ma vediamo già molti più capitali investiti nell’ecosistema italiano, vediamo molti talenti, molti ingegneri che si spostano nel settore tech.

Ci sono molti incubatori e tante cose stanno succedendo, quindi prevedo un futuro brillante per l’Italia”.

Un futuro che passa anche attraverso le idee e i progetti selezionati dal programma di accelerazione di Luiss EnLabs.