Alexia prima italiana live al Tomorrowland: è stato strepitoso

Roma, 31 lug. (askanews) -Tra le artiste italiane più conosciute all’estero, con oltre cinque milioni di dischi venduti nel mondo, Alexia, icona della musica dance anni ’90, si è esibita al Tomorrowland, uno dei più grandi festival musicali d’Europa, in Belgio, con le Nervo, le famose gemelle dj australiane di musica elettronica.

Alexia è la prima donna italiana a esibirsi live su questo palco. “Cantare oggi al Tomorrowland, nel 20esimo anno, è stato strepitoso”. Hanno presentato una nuova versione del brano di Alexia “Uh la la la”, la hit del ’97 che ha scalato le classifiche mondiali. “Amiamo il brano originale e siamo onorate di poterci lavorare”, hanno detto le dj. “È la canzone che ha avuto più successo nel mondo, è stata in 9 paesi contemporaneamente al primo posto in classifica, è un pezzo del mio cuore”.

L’inedita versione anticipa nuovi progetti che saranno pubblicati in Italia e nel mondo in autunno, con produttori internazionali. Dopo la presenza al Deejay Time dell’Ippodromo Le Capannelle di Roma, Alexia prosegue l’estate con il tour italiano e europeo e si alterna con la produzione in studio.