Alexia: Tornerei a Sanremo, ma con un po' di ansia, cambiate le dinamiche

Milano, 31 mar. (askanews) – Alexia ha fatto ballare Milano con il suo live “The party – Pack to the dancefloor”, in un momento in cui si chiudono le discoteche ha riportato la voglia di scendere in pista e di divertirsi con brani come “Summer Is Crazy” a “Uh La La La”. La cantante è stata abbracciata con calore dal pubblico in festa.”Secondo me c’è un grande ritorno delle sonorità anni ’90, di quell’atmosfera, di quella leggerezza, perché stiamo sicuramente vivendo un momento un po’ quotidianamente dobbiamo affrontare dei temi molto pesanti e c’è quindi bisogno di leggerezza, gli anni 90 ci consentivano comunque un po’ questo tipo di leggerezza. Da mio punto di vista la mia mente era solo nella musica, nei progetti, nei live, quindi non mi rendevo conto, se non in modo molto superficiale, dei problemi che c’erano e quindi credo che ci sia proprio voglia di rivivere quella leggerezza, quella spensieratezza e soprattutto quella capacità di guardare al futuro che negli anni 90 ancora c’era”.Alexia pensa a futuro.”I prossimi passi sono riflettere su quello che voglio fare nel panorama discografico, quindi lavorare su cose nuove. Ho già un team che sta collaborando con me, con grande entusiasmo, grande passione, energia, ma soprattutto c’è una regola: mi voglio divertire”.Ha partecipato a quattro edizioni del Festival di Sanremo per la sezione campioni, vincendo nel 2003 con il brano Per dire di no.”Tornerei a Sanremo molto volentieri, anche se l’ho già detto e non mi vergogno, sicuramente con un po’ di ansia perché sono tanti anni che manco da quel palcoscenico, le dinamiche sono un po’ cambiate, sono i social media, quindi sei martellato tutti i momenti. Devi fare le challenge, durante la settimana impegnarti in mille attività che non sono solo le interviste che facciamo sempre molto volentieri, ma anche altre cose che a volte dico sono così vere, sono così importanti alla fine del progetto, ahimè purtroppo sì”.Intanto si prepara per il tour europeo che parte a maggio.