Alexis Healy, perversione da 11mila euro su OnlyFans: la modella è stata pagata molto, molto bene per le unghie dei suoi piedi.

Alexis Healy è una ragazza transgender che sta spopolando su OnlyFans. Nel corso di una recente intervista, ha ammesso di essere stata pagata con una somma importante solo per spedire le sue unghie dei piedi ad un utente.

Fondata nel 2016, la piattaforma OnlyFans conta ad oggi oltre 1,5 milioni di utenti. Sono molti i personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo che stanno guadagnando molto grazie a questo social. Ci sono altre persone, invece, che hanno iniziato a farsi conoscere proprio grazie a questo ambiente virtuale. Tra questi c’è Alexis Healy, modella transgender di 28 anni che fino a qualche tempo fa faceva la cameriera. Intervistata da DailyStar, ha confessato che una perversione di un seguace le ha consentito di guadagnare una certa somma di denaro.

Alexis, che si è iscritta ad OnlyFans solo 18 mesi fa, ha raccontato:

“Quando la persona mi ha inviato un messaggio per la prima volta chiedendomi di acquistarle, non pensavo fosse serio. Pensavo stesse solo dicendo che sarebbe disposto a pagare ‘una somma molto redditizia’ per le mie unghie dei piedi per provare a ottenere alcune foto gratuite delle mie dita dei piedi o qualcosa del genere”.

La Healy, in un primo momento, pensava che l’utente stesse scherzando.

Poi, quando ha visto che le ha inviato 10mila sterline, ossia più di 11mila euro, per le unghie dei suoi piedi è rimasta a bocca aperta.

Alexis ha proseguito:

“Gli ho inviato alcune immagini da diverse angolazioni e poi mi ha inviato 10.000 sterline e non potevo crederci, non mi è mai stato inviato così tanto in una volta. Ho dovuto continuare ad aggiornare la pagina per assicurarmi che il numero fosse giusto. Quando ho visto quanto ha inviato, ho chiesto se non fosse un errore. È stato molto veloce nel dire che ne valeva la pena e mi ha dato il suo indirizzo a cui inviarle”.