Alfa annuncia: non vado a Sanremo, non ho presentato nessun brano

Conegliano Veneto, 20 nov. (askanews) – Dopo mille indiscrezioni che lo davano tra i concorrenti al prossimo Festival di Sanremo Alfa durante un suo concerto al Prealpi Sanbiagio Arena, di Conegliano Veneto, ha dichiarato di non aver presentato alcuna canzone al Festival di Sanremo. L’artista genovese ha spiegato che, per lui, non esiste arte senza pausa: non vuole cadere nell’errore di assecondare sempre il bisogno di “esserci” e, al momento, sente di non avere una canzone così importante da portare su un palco come quello dell’Ariston.

Per questo motivo ha spiegato che a fine novembre chiuderà il tour poi si dedicherà a scrivere nuova musica e finalmente a prendere la patente, che ancora non ha.