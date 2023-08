Alfa Romeo 33 Stradale, la fuoriserie da pista anche elettrica

Milano, 18 ago. (askanews) – Alfa Romeo sceglie lo storico museo di Arese per presentare una nuova fuoriserie ispirata all’iconica e bellissima 33 Stradale del 1967. La nuova coupé, due posti secchi da 333 km/h, sarà prodotta in versione termica ed elettrica presso la carrozzeria Touring Superleggera di Rho che ha già disegnato altri modelli del brand. La fuoriserie sviluppata dalla neonata Bottega di Alfa Romeo presso il Museo di Arese insieme ai clienti, sarà realizzata in soli 33 esemplari, già tutti venduti.

La 33 Stradale ha un telaio in alluminio e carbonio, sospensioni con ammortizzatori attivi e monta un 3.0 V6 biturbo in posizione centrale e trasversale. La potenza è di oltre 620 CV, con cambio Dct a 8 rapporti. La trazione è posteriore con differenziale elettronico. La versione elettrica avrà oltre 750 CV e un’autonomia stimata in 450 km (WLTP). Impressionanti le performance: accelerazione da 0-100 km/h in meno di 3 secondi, frenata da 100km/h a 0 in meno di 33m.

Il design presenta una parte frontale dalle linee muscolose. La linea laterale è slanciata, con porte ad apertura “èlitra” e due ampie prese d’aria. Al posteriore la coda tronca con fanali tondi e il design a “V” del cofango (cofano e parafango). All’interno spicanno due elementi iconici: volante sportivo a tre razze senza comandi e il quadro strumenti a “cannocchiale”. Prezzo secondo indiscrezioni fra 1-2 milioni di euro, in base alle personalizzazioni.