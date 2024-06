Alfasigma presenta Dicloreum ICE

Milano, 5 mag. (askanews) - L'ultima novità lanciata sul mercato da Alfasigma risponde al nome di Dicloreum ICE, una schiuma cosmetica ad effetto frizzante, studiata per favorire il benessere della pelle in caso di piccoli traumi, lievi contusioni e affaticamenti muscolari post allenamento. Un pro...

Milano, 5 mag. (askanews) – L’ultima novità lanciata sul mercato da Alfasigma risponde al nome di Dicloreum ICE, una schiuma cosmetica ad effetto frizzante, studiata per favorire il benessere della pelle in caso di piccoli traumi, lievi contusioni e affaticamenti muscolari post allenamento. Un prodotto che è stato presentato a Milano e che unirà il sollievo del freddo intenso al benessere di un sorprendente massaggio, grazie alla formulazione con estratti di origine naturale, come spiega Caterina Mondini, Brand Manager Dicloreum:

“Dicloreum Ice è un prodotto cosmetico ad effetto rinfrescante, studiato per piccoli traumi, lievi contusioni e affaticamenti muscolari. È adatto anche ai più giovani, così come per gli sportivi e per imprevisti che possono accadere nella vita quotidiana e sportiva. Siamo soddisfatti per il lancio della partnership con la Federazione Ginnastica d’Italia, che ci rende main sponsor della Nazionale italiana di parkour e siamo fieri di appoggiare i valori dello sport”.

Anche per la sua formulazione, ideale anche per alleviare la sensazione di stanchezza muscolare post attività fisica e sportiva, Alfasigma ha scelto di rendere Dicloreum ICE main sponsor della Nazionale Italiana di parkour. Una partnership anticipata dall’esibizione degli atleti della Nazionale e scelta in modo specifico anche per la condivisione di valori fra le parti, fra tutti innovazione, modernità e la forza di rialzarsi dopo ogni caduta. Aspetti sottolineati da Gherardo Tecchi, presidente della Federazione Ginnastica d’Italia:

“È una collaborazione fondamentale, sia per una disciplina in grande crescita e che piace tantissimo ai giovani come il parkour, sia per Alfasigma e il prodotto Dicloreum Ice, perfetto in questo connubio. Siamo molto contenti e speriamo che la partnership porti soddisfazione da entrambe le parti”.

Dicloreum ICE, disponibile nel formato bomboletta da 150 ml presso le migliori farmacie e parafarmacie italiane, andrà presto donare sollievo nei tanti degli 11,6 milioni di episodi di contusione che si verificano ogni anno in Italia.