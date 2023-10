Alfio Bardolla sull'importanza della formazione finanziaria

Milano, 16 ott. (askanews) – Alfio Bardolla – fondatore della Alfio Bardolla Training Group S.p.A., azienda leader in Europa sulla formazione finanziaria personale – ci sprona a prendere in mano la nostra vita con decisione per costruire il futuro attraverso la formazione, facendo si che le scelte economiche possano riflettere ciò che conta davvero per le persone. Abbiamo parlato proprio con Alfio Bardolla:

“Offriamo una soluzione per le persone che vogliono creare denaro, gestirlo e proteggerlo. Il Covid ha avuto un impatto pesantissimo sulle famiglie italiane, perché si sono accorte di quanto debole è la loro situazione finanziaria, quindi devono imparare nuove competenze cercando di aumentare i risparmi o crearne di nuovi. Una persona non può più prescindere dal fatto di non avere formazione finanziaria”.

Corsi online, quelli proposti da Alfio Bardolla, ma anche il Wake Up Call: l’evento che ogni anno raccoglie migliaia di persone e che insegna a liberarsi da abitudini e credenze limitanti e a gestire al meglio le proprie risorse.

“I corsi online – prosegue Alfio – sono importantissimi per avere accesso ad una serie di informazioni. Il corso in presenza è un’esperienza particolare, diamo informazioni e intrattenimento. Ci sono migliaia di persone e si possono incontrare persone con cui condividere dei sogni”.

Alfio Bardolla oggi attraverso il Suo gruppo quotato in Borsa detiene partecipazioni in oltre 42 aziende con un gruppo di dipendenti e collaboratori che sfiora le 1.000 unità.

“Siamo 120 persone, – ha concluso Bardolla – possiamo definirci una vera e propria azienda. Il mio gruppo ha 42 aziende in diversi settori, spaziamo in diversi ambiti. La formazione è il fulcro su cui far girare gli altri ambiti”.

Acquisire competenze e strategie per creare denaro, gestirlo e proteggerlo serve così a dare il via al viaggio verso la libertà finanziaria.