Alfonso Bonafede si sposa: matrimonio con la compagna Valeria Pegazzano Ferrando per l’ex ministro

Il matrimonio dell’ex ministro Alfonso Bonafede si terrà all’interno di una location super blindata: ultimi preparativi in corso.

Fervono i preparativi per il matrimonio dell’ex ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, che si terranno giovedì 2 settembre 2021. L’esponente politico del Movimento 5 Stelle sposera l’avvocato Valeria Pegazzano Fernando. La notizia è stata diffusa dall’edizione fiorentina de la Repubblica.

Matrimonio di Alfonso Bonafede in Toscana

La coppia ha due figli e convolerà a nozze in Toscana. Le nozze sarebbero state già rimandate causa emergenza Covid-19 e si celebreranno in una chiesa di campagna. Successivamente ci sarà invece il ricevimento nella Villa Corsini che si trova a Mezzomonte all’Impruneta, in provincia di Firenze.

Matrimonio di Alfonso Bonafede in Toscana, presenti anche politici

Partciperanno al matrimonio dell’avvocato e politico pentastellato circa 130 invitati. Dovrebbero esserci l’ex presidente Giuseppe Conte, ministro Luciana Lamorgese, l’ex ministro Vincenzo Spadafora e la deputata Paola Taverna.

Mancherà il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a causa di alcuni impegni istituzionali.

Matrimonio di Alfonso Bonafede in Toscana, altri dettagli

Il banchetto nuziale è quindi previsto per la coppia a Villa Corsini, nel comune di Impruneta. Vista la presenza di numerosi e importanti esponenti politici è previsto un dispositivo di sicurezza con a capo il personale della questura locale. Misure quindi stringenti da attuare durante le celebrazioni del matrimonio di Alfonso Bonafede e della sua futura moglie Valeria Pegazzano Fernando.