Alfonso Santitoro, il re delle crypto italiane, sta conquistando Dubai con la sua crypto moneta Genie Protocol

Quella di Alfonso Santitoro sembra la storia di un film: da studente a piccolo imprenditore, infine a crypto milionario in soli 5 anni.

Alfonso Santitoro è un ragazzo di soli 26 anni che, grazie al suo intuito e la sua passione, è passato da essere uno studente, a piccolo imprenditore e infine a crypto milionario in soli 5 anni. Sembra la storia di un film invece è realtà: provate a seguirlo su Instagram, dove ha migliaia di followers e ogni giorno racconta la sua vita da sogno con la sua nuova Lamborghini e la sua casa nei grattacieli di Dubai.

Pensate che solo 3 anni fa viveva dove è nato, ad Angri, in provincia di Salerno.

Il grande cambiamento è stato lo studio e la passione per la blockchain prima di altri, quando ancora nessun ne parlava.

Da lì, ha iniziato a essere invitato a tutte le conferenze migliori nel mondo. Ha investito bene e oggi i suoi investimenti – di quando ancora nessuno si fidava delle crypto valute – sono diventati milioni di euro (o dollari) veri.

La criptovaluta è spesso descritta come “denaro digitale”. Questa descrizione può essere vera, ma non riesce a catturare ciò che rende la criptovaluta unica e così attraente per molti investitori.

Ma cosa sono le criptovalute?

Al suo interno, la criptovaluta è un sistema di valori. Quando gli investitori acquistano una criptovaluta, scommettono che il valore di tale asset aumenterà in futuro, proprio come gli investitori del mercato azionario acquistano titoli quando credono che la società crescerà e i prezzi delle azioni aumenteranno.

Le valutazioni delle azioni si riducono a stime scontate dei flussi di cassa futuri di un’azienda. Non esiste una metrica di valutazione comparabile per le criptovalute perché non esiste una società sottostante; dunque il valore di una criptovaluta è legato solo all’appetito degli investitori.

Le valutazioni delle criptovalute si riducono a uno dei due fattori: la probabilità che altri investitori acquistino l’asset o l’utilità della blockchain della criptovaluta.

Come funziona la criptovaluta?

La criptovaluta funziona con la tecnologia blockchain, ma cos’è esattamente una blockchain? Il termine è diventato così comune che il suo significato è spesso confuso. Una blockchain è semplicemente un registro digitale delle transazioni. Questo registro (o database) è distribuito su una rete di sistemi informatici. Nessun singolo

sistema controlla il libro mastro. Invece, una rete decentralizzata di computer mantiene in funzione una blockchain e ne autentica le transazioni.

I sostenitori della tecnologia blockchain affermano che può migliorare la trasparenza, aumentare la fiducia e rafforzare la sicurezza dei dati condivisi su una rete. I detrattori affermano che la blockchain può essere ingombrante, inefficiente, costosa e può utilizzare troppa energia.

Gli investitori razionali in criptovalute acquistano un asset digitale se credono nella forza e nell’utilità della sua blockchain sottostante. Tutte le criptovalute funzionano su blockchain, il che significa che gli investitori in criptovalute stanno scommettendo (che lo sappiano o meno) sulla resilienza e l’attrattiva di quella blockchain.

Le transazioni di criptovaluta sono registrate in perpetuo sulla blockchain sottostante. I gruppi di transazioni vengono aggiunti alla “catena” sotto forma di “blocchi”, che convalidano l’autenticità delle transazioni e mantengono la rete attiva e funzionante. Tutti i batch di transazioni vengono registrati nel libro mastro condiviso, che è pubblico. Chiunque può andare a vedere le transazioni effettuate sulle principali blockchain, come Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH).

Alfonso, quando le cryptovalute (sopratutto nel 2019 e nel 2020) valevano pochissimo, ha capito che doveva investire e nel 2021 questi investimenti si sono trasformati in milioni di euro, qualcuno parla addirittura di 30 milioni di euro.

Così si è trasferito a Dubai, dove tutta la ricchezza del mondo si sta trasferendo e da li sta costruendo il suo impero.

L’ultima idea di Santitoro? Genie Protocol

Il protocollo Genie è un protocollo defi per l’acquisto di set o “fondi” di token governati da Genie Dao ed è il primo protocollo per l’acquisto di set o “fondi” di token multichain nativi (BSC ed Ethereum al lancio).

Il token PNL è il token di governance del Genie Dao e verrà utilizzato per decidere le evoluzioni del Protocollo Genie.

Il Genie Dao, tramite il voto, potrà lanciare tramite Genie Protocol “fondi” o set di token ERC20 e BEP20 che l’utente potrà acquistare con un’unica transazione.

I “fondi” o set composti da diversi token (10, 20 o più token) potranno replicare l’andamento dei token più capitalizzati per categoria e quindi saranno “fondi” o set di indici (es: top defi, top lending, top nft) o saranno gestiti direttamente da Genie Dao o da utenti particolarmente qualificati (“fondi o insiemi gestiti”) e in futuro anche da un’AI appositamente formata.

I fondi gestiti dagli utenti avranno una serie di limitazioni per ridurre al minimo il rischio di selezione avversa e azzardo morale da parte dei gestori, come i limiti all’esposizione a determinati token, che diventeranno più stringenti quanto più piccolo e meno capitalizzato sarà il token scelto da il responsabile.

Genie Dao potrà decidere, tramite votazione, di rimuovere o rendere più stringenti i suddetti limiti nella scelta dei token da parte dei gestori.

Questi “fondi” o set di token ERC20 o BEP20 saranno composti interfacciandosi con diversi AMM come Uniswap, Pancakeswap e Sushiswap, cercando di trovare il miglior prezzo sul mercato e ponderando gli acquisti secondo le migliori condizioni.

Quando un utente investe utilizzando Genie Protocol utilizzando BNB o ETH, al termine della transazione gli verrà assegnato un token che rappresenta la sua quota del fondo che può utilizzare per riscattare il suo investimento in modo simile ai token che rappresentano una quota di un Liquidity Pool .

Il token che rappresenta una quota di un fondo sarà un ERC20 o BEP20 e come tale può essere liberamente trasferito a un mercato secondario liberamente creato da individui.

Quando un utente utilizza Genie Protocol per acquistare un “fondo” o un set di token, gli verrà addebitata una quota di iscrizione. Allo stesso modo, al momento del disinvestimento, all’utente verrà addebitata una commissione di performance.

Le commissioni di ingresso e di performance verranno utilizzate, oltre a pagare il costo del gas, per riacquistare token dal pool di liquidità GNP/BUSD su Pancakeswap e per ridistribuire i token acquistati agli hodler tramite lo staking.

Dalle prime fasi del lancio del protocollo Genie, saranno disponibili 4 diversi staking pool per distribuire gradualmente i token di governance del PIL alla comunità. I quattro staking pool avranno periodi di lock-in di 30, 90, 180 e 360 giorni, distribuendo più token per la stessa quantità di tempo nei pool più lunghi.

In particolare, considerando un periodo di 30 giorni per i quattro pool, per ogni 100 PNL allocati nel primo pool di 30 giorni, saranno allocati 200 PNL nel pool di 90 giorni, 400 PNL nel pool di 180 giorni e 800 PNL nel pool di 30 giorni, la piscina di 360 giorni.

In sostanza, nello stesso periodo di tempo, i pool avranno questi moltiplicatori: x1 il pool di 30 giorni, x2 il pool di 90 giorni, x4 il pool di 180 giorni e x8 il pool di 360 giorni.

Se Genie Dao lo desidera, può procedere a bruciare tutti o parte dei token acquistati tramite le commissioni generate da Genie Protocol tramite il riacquisto, rendendo il PIL potenzialmente deflattivo.

A soli 3 mesi dal lancio, oggi Genie Protocol ha una capitalizzazione di mercato di 89.523.094 USD, una cifra pazzesca.