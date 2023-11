Alfonso Signorini, tramite il suo profilo Instagram, ha annunciato l’ingresso di nuovi concorrenti al GF. Inoltre, ha spiegato il motivo per cui hanno scelto Greta Rossetti e ha smentito l’arrivo di Filippo Bisciglia.

Alfonso Signorini annuncia nuovi ingressi al GF

Nelle ultime ore, Alfonso Signorini ha aperto su Instagram il box domande. Ovviamente, parecchi quesiti riguardavano il GF e il conduttore ha voluto annunciare nuovi ingressi. Non solo, ha anche spiegato perché Greta Rossetti diventa concorrente e ha smentito l’arrivo di Filippo Bisciglia.

Quanti sono i nuovi concorrenti del GF?

Dopo aver chiarito che Greta entra al GF “perché vuole giocarsi la sua partita“, Alfonso ha annunciato nuovi concorrenti. Sabato 2 dicembre 2023, oltre alla Rossetti, entrerà un’altra donna. Al momento, non si sa se è una Vip o una Nip, ma qualcuno sostiene che possa essere Rosanna Fratello. Nelle puntate successive toccherà ad “uno notevole“, ossia un bel ragazzo che potrebbe anche essere Luca Vetrone. Ovviamente, Signorini non si è sbilanciato sull’identità dei nuovi concorrenti, che in totale dovrebbero essere quattro.

Alfonso Signorini: quanto durerà il GF?

Alfonso ha aggiunto che al GF entrerà anche un concorrente “Nip che arriva da Seul“. Poi sganciato una frecciatina: “Di chi è innamorato Mirko Brunetti? Sicuramente di se stesso. Il resto, si accettano scommesse“. Quanto durerà il GF? Signorini ha candidamente ammesso che non lo sa nemmeno lui.