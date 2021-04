Alfonso Signorini confermato al GF Vip 6: il nome di un probabile nuovo concorrente

Alfonso Signorini ha confermato che sarà al timone del GF Vip 6 e ha annunciato chi vorrebbe come nuovo concorrente dello show.

Alfonso Signorini ha confermato che sarà al timone del Grande Fratello Vip 6 e ha svelato il nome di un probabile nuovo concorrente.

Alfonso Signorini al GF Vip 6

A poco più di un mese dalla fine del GF Vip 5, Alfonso Signorini ha praticamente confermato che sarà al timone della sesta edizione dello show (la terza da lui condotta).

Ospite a Il Punto Z, il nuovo programma di Tommaso Zorzi (vincitore dell’ultima edizione dello show), il conduttore ha rivelato anche chi vorrebbe a tutti i costri come nuovo concorrente dello show: “La macchina del Grande Fratello Vip si è già messa in movimento per la prossima edizione. Abbiamo fatto già le prime riunioni, dobbiamo già pensare al prossimo cast. Amore non riuscirai mai a spillarmi nemmeno un nome. Anzi il primo nome te lo faccio io.

Voglio a tutti i costi tua sorella Gaia Zorzi. Lei secondo me sarà un nuovo Zorzi, un Tommaso 2.1”, ha affermato Signorini.

Gaia Zorzi è la sorella minore di Tommaso Zorzi, e durante la partecipazione dell’influencer al reality show è riuscita a conquistare il pubblico televisivo prendendo parte ad alcune puntate del programma e interagendo con i suoi fan attraverso i social. Sarà davvero lei una delle nuove concorrenti del GF Vip?