Alfonso Signorini confermato al GF Vip 7: il conduttore lo annuncia dopo la vittoria di Jessica Selassié.

Il GF Vip 6 è appena finito, ma si parla già della settima stagione. Questa, come vuole la tradizione, debutterà a settembre e vedrà ancora una volta Alfonso Signorini al suo timone. L’annuncio ufficiale è arrivato proprio dal conduttore.

Alfonso Signorini confermato al GF Vip 7

Alfonso Signorini sarà al timone del GF Vip 7. A dare l’annuncio è stato lui stesso durante la finale della sesta stagione del reality. A trionfare è stata Jessica Selassié, che ha battuto Davide Silvestri all’ultimo televoto. Mentre lo studio esplodeva per festeggiare la vittoria della principessa etiope, Alfonso ha chiamato a raccolta le telecamere e ha confermato il chiacchiericcio che circolava ormai da qualche giorno. Signorini ha esclamato:

“Io vi saluto in mezzo a questo trionfo. Vi amo, vi voglio bene. Grazie. Siete stati grandissimi, tantissimi. Noi ci vediamo a settembre, di nuovo qui con Grande Fratello Vip. Vi amo, ciao”.

Signorini e GF Vip: un binomio perfetto

A settembre 2022, quindi, partirà la settima edizione del GF Vip. Alfonso sarà al suo timone per la terza stagione consecutiva e lo spettacolo che porterà in scena sarà allettante quanto l’ultimo. Anche se a qualcuno non piace, Signorini è stato in grado di dare al reality più spiato d’Italia un taglio personale, più incentrato sulle emozioni. Certo, alcune sono costruite a tavolino dagli autori, però non si può negare il trasporto, spesso evidente, del conduttore.

Lacrime, rimproveri e sviolinate: Alfonso non si fa mancare nulla.

Gli opinionisti del GF Vip 7

Chi saranno gli opinionisti del GF Vip 7? E’ presto, anzi prestissimo per fare nomi, ma la produzione potrebbe anche azzardare la stessa formazione di quest’anno. Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, anche se nemiche fin dalla prima puntata, sono state perfette. La moglie di Paolo Bonolis, però, ha già ammesso che accetterebbe l’ingaggio solo se sola: “Potrei pensare di fare l’opinionista da sola con Alfonso visto che con lui mi sono trovata molto bene.

Io e lui soltanto però. Mi ingolosirebbe la veste di unica opinionista“.