Alfonso Signorini contro Barbara D’Urso: “Quel modo di fare tv è lontano da me”

Alfonso Signorini ha scagliato qualche frecciatina contro la collega Barbara D’Urso e i suoi famosi programmi televisivi.

Alfonso Signorini contro Barbara D’Urso

Alfonso Signorini e Barbara D’Urso si conoscono da moltissimi anni e ovviamente più volte i due si sono trovati a parlare delle stesse tematiche e a condurre gli stessi format tv (come ad esempio il Grande Fratello Vip).

Il celebre conduttore infatti non ha mancato di sottolineare la sua ammirazione verso la conduttrice di Domenica Live, ma per quanto riguarda “il suo modo di fare tv” ha preso le distanze scagliando qualche critica infuocata: “Non so se esagera. Però in pubblico e in privato le ho detto: il suo modo di fare televisione lo considero molto lontano dal mio. Anch’io mi occupo più o meno degli stessi argomenti di Barbara, ognuno però ha la sua cifra.

Quando mi hanno dato un programma ho cercato di dargli una mia impronta. La d’Urso ha una personalità fortissima, il suo prodotto è ben targettizzato perché è una vera professionista che ha del carattere. Quel modo di fare tv però è molto lontano da me”, ha dichiarato Signorini. Barbara D’Urso replicherà?

Alfonso Signorini confermato al GF Vip

Alfonso Signorini ha confermato che per la terza volta sarà alla conduzione del Grande Fratello Vip, che a fine 2021 dovrebbe dare il via alla sesta edizione.

Il conduttore ha affermato che tra i nuovi concorrenti del programma gli piacerebbe avere Gaia Zorzi, sorella di Tommaso Zorzi, mentre secondo indiscrezioni Loredana Lecciso potrebbe essere la nuova opinionista del reality. Sulla questione al momento non vi sono conferme.

Alfonso Signorini: il Covid

Dopo la fine della quinta edizione del GF Vip, Alfonso Signorini ha avuto il Covid: il conduttore lo ha svelato solo alcuni giorni fa, specificando di aver affrontato la malattia a casa sua pur avendo avuto paura dei numerosi sintomi da lui accusati. Fortunatamente tutto si sarebbe risolto per il meglio, e oggi il conduttore può tirare finalmente un sospiro di sollievo. Alfonso Signorini non ama essere presente sui canali social e forse anche per questo aveva preferito tenere per sé la notizia della sua positivà al Coronavirus. Come lui molti altri personaggi del mondo dello spettacolo e della tv si sono trovati a dover combattere contro il Covid nei mesi scorsi.