Alfonso Signorini ha aspramente criticato Ilary Blasi e il suo docu-film Unica. Il conduttore del GF non ha alcun dubbio: nelle scene su Netflix la collega era assolutamente “artefatta”.

Alfonso Signorini critica Ilary Blasi e il suo docu-film Unica

Tramite la sua rubrica sul settimanale Chi, Alfonso Signorini ha criticato aspramente Ilary Blasi e il suo docu-film Unica. Una lettrice le ha chiesto cosa ne pensasse del documentario e il conduttore del GF ne ha approfittato per vuotare il sacco.

Ilary Blasi è artefatta: parola di Alfonso Signorini

Alfonso, senza giri di parole, ha dichiarato:

“A me lei è sembrata parecchio artefatta, in molte delle scene trasmesse da Netflix: soprattutto quelle in cui fingeva di essere lì lì per mettersi a piangere. A me hanno dato l’impressione di essere false come una moneta da tre euro”.

Non dimentichiamo che Signorini dovrebbe essere amico della Blasi e che i due hanno lavorato fianco a fianco per ben tre edizioni del Grande Fratello Vip. E’ proprio per questo che le sue dichiarazioni al vetriolo suonano strane.

Signorini: cosa ne pensa del divorzio Totti-Blasi?

In merito all’esposizione mediatica inerente il divorzio di Ilary e Francesco Totti, Signorini ha tuonato:

“Al di là di chi abbia o meno ragione, al di là del fatto che sarebbe più logico deporre nelle opportune sedi giudiziarie, resto del parere che i panni sporchi si lavino in famiglia. Certo ‘pecunia non olet’ (tradotto dal latino, ‘i soldi non puzzano’, ndr), ma in fondo, se tutti fossero così sobri ed eleganti, con che cosa riempiremmo le pagine dei giornali e i palinsesti televisivi?”.

Alfonso non ha alcun dubbio: Ilary e Francesco avrebbero dovuto risolvere le loro questioni personali tenendo lontani i riflettori. Non solo, il conduttore ha tirato in ballo i soldi, quasi a far capire che entrambi lo abbiano fatto solo perché assettati di denaro.