Alfonso Signorini, dopo aver detto la sua sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, ha ammesso di aver incontrato la conduttrice dell’Isola dei Famosi. Il presentatore del GF Vip 7 l’ha trovata “molto lucida”.

Alfonso Signorini ha incontrato Ilary Blasi

Intervistato da Il Messaggero, Alfonso Signorini ha raccontato di aver incontrato Ilary Blasi in montagna. Da sempre, il conduttore del GF Vip 7 ama le vacanze ad alta quota e quest’anno, per la prima volta, si è ritrovato faccia a faccia con la collega dell’Isola dei Famosi. A suo dire, l’ex moglie di Francesco Totti potrebbe aver scelto i monti proprio per fuggire dal clamore suscitato dall’annuncio della separazione.

Dopo aver detto la sua sul divorzio della coppia più amata di Roma, Signorini ha parlato del face to face che ha avuto con la Blasi.

Le parole di Alfonso Signorini

Alfonso ha dichiarato:

“Sì, l’ho incontrata. Ha pubblicato molte foto dal lago di Braies ed è a Cortina. L’ho vista e ci sentiamo. Come sta? L’ho trovata bene, Ilary è una donna molto lucida, che sa il fatto suo. Perché ha scelto Cortina? Credo volesse stare fuori dai giri e ritengo sia decisamente comprensibile”.

Signorini non si è sbottonato più di tanto, ma non ha alcun dubbio: Ilary è “molto lucida” e “sa il fatto suo“.

Perché fare una vacanza in montagna?

