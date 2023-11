Alfonso Signorini ha parlato della sua vita sentimentale in un'intervista per il Corriere della Sera.

Alfonso Signorini: “Ho amato anche le donne”

Alfonso Signorini ha raccontato al Corriere della Sera di aver dato il suo primo vero bacio a 23 anni e di non aver mai avuto una cotta tra i banchi di scuola. “Presi una scuffia per la zia di un allievo, più grande di me, aveva 31 anni. Eravamo terrorizzati che scoprissero la tresca. Dovevamo sposarci a Sant’Ambrogio. Un giorno, davanti a un passaggio a livello, l’ho baciata. E ho scoperto l’attrazione fisica, quella vera” ha raccontato Alfonso Signorini, sottolineando che le nozze poi sono saltate. “Vendeva condizionatori, mi tradì con un rappresentante egiziano. Mandammo indietro i regali, tra cui un corredo della Rinascente” ha aggiunto, parlando del tradimento.

“Non volevo più saperne dell’amore. Dentro di me lo sentivo che i miei veri interessi erano altrove, ma i condizionamenti esterni erano troppo forti. Reprimevo” ha raccontato ancora Alfonso Signorini, svelando che poi si è innamorato di nuovo. “Quando avevo ormai deciso di chiudere per sempre quella porta, su un pullman per Moena incontrai Laura, ragazza stupenda, romana, diretta al mio stesso albergo. Fu amore. E con lei ho passato sette anni da dio. Ero innamorato pazzo” ha aggiunto, ma anche questa volta è finita per colpa di un tradimento con il maestro di tennis. “Ci ho sofferto, ero preso anima e corpo. E forse anche per ripicca — cornificato due volte su due — ho fatto il salto della quaglia, tra mille turbamenti. Avevo trent’anni e passa, non ero mai stato con un uomo, pur convivendo con certi pensieri. Mi sono detto: ‘Se sono stato un fallimento come fidanzato è perché non ho voluto ascoltare quella voce dentro di me’” ha dichiarato.

Alfonso Signorini: “Il primo uomo? A Cuba”

Il primo incontro con un uomo? “Risposi ad un annuncio su Seconda mano di Robert, modello. Appuntamento in aeroporto. Bellissimo, ma truzzo. Jeans, canotta, cicca, valigia con adesivi. ‘Certo che Pariggi è sempre Pariggi’. In hotel si buttò sul divano a guardare le partite. ‘Se famo du spaghi?’. Mi crollò la libidine. Lo mandai alla tour Eiffel. Lasciai i soldi sul comodino e me ne andai” ha raccontato Signorini, che poi ha scoperto Cuba. “Lì andavi a colpo sicuro. Avevo la tessera della Lauda Airways, partivo 2 o 3 volte al mese. Il mio primo uomo fu Ulisse, durò un anno” ha aggiunto.

L’amore vero poi lo ha trovato e stanno insieme da 20 anni. Una storia nata su una chat. “Il mio nickname era Perlage, il suo Traveller68” ha svelato, raccontando di avergli subito chiesto se aveva una barca e che auto aveva. Quella sera partecipava al Maurizio Costanzo Show, ma fu una partecipazione disastrosa. “Portavo una giacca rosa, dissi una serie di scemenze. E lui sparì. Mi bloccò pure sul cellulare. Una settimana dopo sirifece vivo. ‘Scusami, sono stato maleducato, però mi hai un po’ scioccato, troppo esuberante. Eppure vorrei conoscerti’. Ci siamo visti e da allora non ci siamo mai più lasciati” ha aggiunto. Si sono lasciati un anno fa e poi ripresi.