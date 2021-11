GF Vip: Signorini lascia la conduzione? Ecco chi potrebbe sostituirlo

Dopo l'affermazione sull'aborto, il conduttore Alfonso Signorini rischia di dover lasciare la conduzione del reality

Dopo la puntata di Lunedì 15 Novembre si è scatenata una vera e propria bufera social verso Alfonso Signorini a causa della sua frase contro l’aborto detta durante un momento di scherzo con Giucas Casella. Tale frase ha, però, indignato tantissimi telespettatori fino al punto di avviare una petizione per la sua sostituzione negli ultimi quattro mesi del reality.

La conduzione di Alfonso Signorini

Il conduttore non è mai stato particolarmente amato dagli spettatori, infatti ha sempre riscontrato un numero di haters particolarmente elevato. Viene spesso accusato di avere preferenze e questo si evincerebbe in particolar modo quando i concorrenti hanno un comportamento scorretto: le sue reazioni cambierebbero proprio in base a chi è il personaggio in questione e se questo rientri o meno tra i suoi preferiti. L’ultimo scivolone che ha fatto indignare i fan è stato durante la puntata di Lunedì 15 Novembre quando, durante una conversazione con il concorrente Giucas Casella, il conduttore ha dichiarato: “Noi siamo contrari all’aborto in ogni sua forma”.

Moltissimi spettatori sono andati contro a quanto detto da Alfonso Signorini, ma anche moltissime donne e persone delle spettacolo e della televisione, in primis Selvaggia Lucarelli, la quale ha commentato dicendo: “Si è appropriato di una discussione che dovrebbe riguardare il mondo femminile”. Canale 5 ha già preso le distanze da quanto affermato 4 giorni fa e ora, con tutta la pressione di questa vicenda, starebbe pensando seriamente ad un cambio inaspettato.

I possibili sostituti del conduttore

Sono già emersi alcuni nomi di ipotetici sostituti di Alfonso Signorini: in primo luogo emerge il nome di Barbara D’Urso, che negli anni scorsi ha condotto il Grande Fratello normale, mentre in secondo luogo emerge quello di Ilary Blasi, che ha condotto le prime tre edizioni del Grande Fratello Vip. Ancora nulla di certo, non c’è stata nessuna conferma, ma siamo sicuri che Signorini, con questa frase sull’aborto, rischia seriamente di dover lasciare la conduzione.

Come si comporterà nella puntata di stasera?