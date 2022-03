Alfonso Signorini: quanto guadagna come conduttore del GF Vip

Quanto guadagna Alfonso Signorini come conduttore del GF Vip? Tutto quello che c'è da sapere.

Secondo indiscrezioni il cachet percepito da Alfonso Signorini come conduttore del GF Vip sarebbe a dir poco da capogiro.

Alfonso Signorini: lo stipendio come conduttore del GF Vip

Come gli altri volti del GF Vip, anche il conduttore Alfonso Signorini – secondo i rumor in circolazione – percepirebbe un compenso da capogiro: sul web circolano numerose indiscrezioni in merito ma nessuna di esse sembra essere certa.

Secondo quelle più numerose, Signorini percepirebbe uno speciale cachet per ogni diretta del programma e la cifra ammonterebbe tra i 40 e i 50 mila euro a puntata. Dunque, calcolando la somma delle dirette dello show (che andrebbe avanti da settembre a marzo), il conduttore si portrerebbe a casa la bellezza di ben 2 milioni di euro a edizione (per circa 49 dirette in tutto). Sulla questione ovviamente non vi sono conferme e Signorini non ha mai confermato le voci in circolazione.

La sesta edizione del GF Vip

La sesta edizione del reality show più seguito d’Italia sta per volgere al termine e in tanti si chiedono chi riuscirà a conquistarsi il titolo di vincitore del programma. Nella casa, dopo l’eliminazione di Soleil e Miriana Trevisan, sono rimasti Manila Nazzaro, Barù, Sophie Codegoni, Lulù Selassié, Delia Duran, Jessica Selassié, Davide Silvestri e Giucas Casella.

L’eliminazione di Soleil dal programma è stata seguita da numerose polemiche e Dayane Mello si è sfogata via social affermando che il televoto fosse truccato.

La vicenda avrà ulteriori sviluppi? Al momento Alfonso Signorini ha preferito non replicare alle accuse della top model.