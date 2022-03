Alfonso Signorini sogna un GF Vip “ibrido”: la confessione del conduttore

Alfonso Signorini ha confessato il suo sogno di realizzare un Grande Fratello Vip "ibrido".

Alfonso Signorini, che sarà al timone della settimane edizione del GF Vip, ha confessato di sognare un’edizione del reality show con personaggi del mondo dello spettacolo e persone comuni.

Alfonso Signorini e il GF Vip “ibrido”

Alfonso Signorini sarà al timone anche della settima edizione del Grande Fratello Vip e lui stesso ha confessato che in futuro sogna di dar vita a un’edizione del programma “mista”, dove il cast vip incontri un cast di persone comuni.

“L’idea di fare un Grande Fratello misto, in cui il mondo dei cosiddetti vip si unisca a quello della gente comune, mi accarezza da tempo. Sarebbe interessante mettere due mondi, due realtà, a confronto. Chissà, vedremo!“, ha confessato il celebre volto tv.

I concorrenti della sesta edizione

A eccezion fatta per i personaggi noti della sesta edizione (come Soleil Sorge, Katia Ricciarelli, Miriana Trevisan o Giucas Casella) sono stati molti anche i personaggi conosciuti o semisconosciuti all’interno del programma.

Tra questi vi sono Gianluca Costantino (entrato in qualità di amico di Alessandro Basciano), Federica Calemme (modella poco conosciuta dal pubblico italiano), ma anche Gianmaria Antinolfi (celebre per i suoi fratelli con donne famose), e infine le sorelle Selassié che, eccezion fatta per la loro partecipazione al reality di Mtv Riccanza – non erano conosciute dal pubblico italiano.

A portare a casa la vittoria di questa sesta edizione del programma è stata Jessica Selassié e in tanti si chiedono chi saranno i concorrenti di quella che sarà la settima edizione del reality show e gli opinionisti.